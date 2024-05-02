Taksim-Kabataş füniküler hattında seferler yapılamıyor
Taksim-Kabataş arasında hizmet veren füniküler hattında teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.
Taksim-Kabataş füniküler hattı neden çalışmıyor?
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, Taksim-Kabataş arasında İETT otobüsleri ile hizmet verildiği duyuruldu.
Arızanın ne zaman giderileceğine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapıldı.
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