Taksim-Kabataş füniküler hattında seferler yapılamıyor

Taksim-Kabataş füniküler hattı neden çalışmıyor?

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Taksim-Kabataş arasında İETT otobüsleri ile hizmet verildiği duyuruldu.

Arızanın ne zaman giderileceğine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapıldı.