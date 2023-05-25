Takke düştü kel göründü! İmamoğlu'nun gizli danışmanı kim?

Ajans Haber - Ulaş Kaya

İmamoğlu'nun dış bağlantılarını organize eden ismin Sabah Gazetesi'nin eski Washington muhabiri Aslı Aydıntaşbaş olduğu anlaşıldı.

İmamoğlu’nun yabancı misyon şefleri ve Türkiye’ye gelen heyetlerle gerçekleştirdiği görüşmelerini perde arkasından Aslı Aydıntaşbaş organize ediyor.

Balıkçıda gerçekleştirilen meşhur görüşmeyi o ayarlamış

İmamoğlu’nun, İstanbullu vatandaşlar sokakta karla mücadele ederken İngiliz Büyükelçi ile bir balıkçıda gerçekleştirdiği meşhur akşam yemeğini de organize eden aynı isimdi. Hatta Aydıntaşbaş bu yemeğe İmamoğlu ile birlikte katıldı fakat objektiflerden sıyrılmayı başardı.

Görevi sır gibi saklanıyor

Aslı Aydıntaşbaş’ın danışmanlık görevi bir sır gibi saklanıyor. Ekrem İmamoğlu’nun gizli servislerle görüşmelerinin Aslı Aydıntaşbaş üzerinden planlandığı ancak bu gizli görevinin açığa çıkmasını önlemek için İBB Kent Konseyi Üyesi gibi gösterildiği de ortaya çıktı.

Darbe girişiminden 3 gün sonra eski CİA danışmanı ile buluştu

Hatırlanacağı gibi, FETÖ'nün hain darbe girişiminden 3 gün sonra, 18 Temmuz 2016'da Karaköy'de eski CIA danışmanı Henri Barkey ile yemek yiyen gazetecinin Aslı Aydıntaşbaş olduğu ortaya çıkmıştı. Türkiye'de alalede bir gazeteci olan Aydıntaşbaş ile eski CIA danışmanı Barkey'i, darbe girişiminden 3 gün sonra aynı masada birleştiren şeyin ne olduğu hala gizemini koruyor.

Görüşmenin ardındaki sır perdesini aralamak için Henri Barkey'i yakından tanıyalım.

Kaderin garip bir cilvesi olarak Pensilvanya Üniversitesi'nden mezun olan Barkey'in adı "15 Temmuz İddianamesi"nde geçmiş ve darbe girişiminde rol aldığı iddia edilmişti.

FETO'ya "Green Card" vermiş

Barkey'in, Fetullah Gülen'in ABD'de ikamet etmesi amacıyla “Green Card” alması için mahkemeye tavsiye mektubu sunan Eski CİA Başkan Yardımcısı Graham Fuller ile oldukça yakın bir ilişkisi bulunuyor.

Öyle ki Barkey ve Fuller, 1998'de Türkiye'nin fay hatlarından biri olarak kabul edilebilecek bir konu üzerinde "Türkiye'nin Kürt Meselesi" adlı kitabı ortak kaleme aldığı biliniyor.

Ailecek CIA'cılar!

Uzun yıllar CIA'nın farklı pozisyonlarında görev alan ikilinin eşleri de CIA'da görev alıyor.