Trendyol Süper Lig'e yükselmek için sezon boyunca kıyasıya mücadele eden Sakaryaspor ve Bodrum FK bugün Adana'da karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Bodrum FK'nın golünü 19. dakikada Gökdeniz Bayrakdar kaydederken, Sakaryaspor'un golünü ise 72. dakikada Zdravko Dimitrov kaydetti.

Sakaryaspor'da Rajko Rotman, ilk yarının son dakikalarında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu

90 dakikası 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan maç uzatmaya gitti. Uzatmaların 5. dakikasında Bodrum FK'nın kazandığı köşe vuruşu sonrası Ondrej Celustka güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek skoru 2-1'e taşıdı.

Uzatmaların 13. dakikasında ise Bodrum FK eksik yakaladığı rakibine karşı kontra atağı gole çevirerek farkı ikiye çıkardı.

Ayrıca uzatma dakikalarında Bodrum FK futbolcusu Tunahan Akpınar, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı ve sahadaki oyuncu sayısını da eşitlemiş oldu.

Böylelikle Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor ve Stanimir Stoilov'un çalıştırdığı Göztepe'nin ardından Süper Lig'e yükselen son takım Bodrum FK oldu.