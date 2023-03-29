Süper Lig'de 7 takım Beşiktaş'tan yana görüş bildirdi

Kulüpler Birliği Vakfı, TFF'nin deprem felaketinin ardından ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın kalan maçlarda hükmen mağlup sayılmasına yönelik kararını görüştü.

7 takım Beşiktaş'tan yana görüş bildirdi

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına katılan 11 takımın 7'si tüm maçların geçersiz sayılması görüşünü savunan Beşiktaş'ın fikrinden yana görüş bildirdi. Kulüpler taleplerini TFF'ye gönderecek. TFF son olarak UEFA'dan tavsiye kararı alacak.

''Tüm takımların görüşünü TFF'ye göndereceğiz''

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, "Sizin beklentinizin aksine, gergin bir toplantı olmadı. Gaziantep FK ve Hatayspor'un maçları, konuştuğumuz birçok konunun arasındaki bir konuydu. 7 kulüp bir görüşü savundu, 4 kulüp başka görüşü savundu. Toplantıda 12 kulüptük, Hatayspor görüş bildirmek istemedi. İki alternatifin de artısı ve eksisi var. Birinci alternatif, tescil olan maçlar kalsın ve sonrakiler hükmen mağlup olsun. Bu sadece Süper Lig'e değil, bütün alt liglere de uygulanacak. Maçlar hiçbir şekilde sayılmasın diyenlerin de kabul edilebilir argümanları var. Geldiğimiz nokta itibarıyla, bu konu hakkında 17 kulüp yazılı görüş verecek. Bunları TFF'ye sunacağız. Aramızdaki ilkesel karara göre, 3'te 2'lik birlik sağlanması gerekiyor ama bunda buna bakmaksızın; bu takım bunu istiyor, bu takım bunu istiyor diye TFF'ye sunacağız. Kulüpler için yaşayan bir TFF kimliği kısa süre içinde gösterildi. Diğer iki TFF ile karşılaştırdığımızda, siyah ile beyaz kadar fark var. Biz görüşlerimizi ileteceğiz, onlar ne karar alacak göreceğiz. Ne karar alırlarsa, bunu anlayışla karşılayacağız kulüpler olarak." dedi.