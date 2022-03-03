Spotify, Rusya’da fiziksel operasyonu durdurma kararı aldı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline farklı kesimlerden tepkiler ve yaptırımlar gelmeye devam ediyor. Yaşanan saldırılar nedeniyle birçok ülke Rusya’ya ciddi yaptırımlar açıkladı.

Bu şirketler arasına Spotify da dahil oldu. Firma bugün Rusya’da fiziksel olarak operasyonu durdurma kararı aldı. Rusya’daki ofisini kapatan Avrupa merkezli firma, aynı zamanda Rusya devletine bağlı reklam içeriklerini de engellediklerini duyurdu. Buna karşın servisin Rusya’da müzik dinleme hizmetine devam edeceği aktarıldı. Ancak bu da kesin değil ve yakında kapatılabilir.

Spotify öncesinde en çok ses getiren adımı Apple atmıştı. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov, Apple’ın aktif CEO’su Tim Cook’a resmi bir yazı gönderdi ve Apple’ın Rusya merkezli ürün satışlarını bitirmesini istedi. Fedorov aynı zamanda uygulama marketi App Store’a erişimin kapatılmasını da istemişti.

Apple geçtiğimiz akşam bu adımı attı ve Rusya merkezli ürün satışları durdurdu. Bu arada Apple, ürün satışına ek olarak bir yasaklama da yaptı. Firma Rus devletine bağlı RT News ve Sputnik’in uygulamalarını App Store’dan kaldırdı. Ek olarak Apple Maps’in canlı trafik özelliği Google Maps için de yapıldığı gibi Ukrayna merkezli olarak kapatıldı. Bu sayede işgalciler buralardan herhangi bir veri elde edemeyecek.