Sivasspor-Hatayspor maçında kazanan çıkmadı
Sivasspor, Süper Lig'in 28. haftasında Hatayspor'u konuk etti. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.
Sivasspor, Süper Lig'in 28. haftasında Hatayspor'u konuk etti. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.
Sivasspor, Süper Lig'in 28. haftasında Hatayspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz
Maçtan dakikalar;
23. dakikada Hatayspor’un sağ kanattan tehlikeli gelişen atağında topla buluşan Riberio’nun şutu savunmadan geri döndü.
26. dakikada Sivasspor’un sağ kanattan gelişen atağında Boyd’un ortasında Yatabare ceza sahası içerisinde topa dokunamadı.
34. dakikada Riberio’nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Boupendza topu kalenin üstünden auta gönderdi.
36. dakikada Sivasspor’da Boyd’un ceza sahası dışından yerden şutu kalecide kaldı.
42. dakikada sol kanattan gelişen atakta Gradel’in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Yatabare dokunamadı.
44. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fajr’ın tehlikeli şutunu kaleci kornere çeldi.
45+1. dakikada Ahmet Oğuz’un sağ kanattan yaptığı ortada Gradel’in kafa vuruşu kale direğinin üstünden auta çıktı.
45+2. dakikada Gradel’in şutu kaleciden döndü. Dönen topu tamamlayan Hakan Arsalan’ın ceza sahası içerisinden çektiği şut direkten geri döndü.
51. dakikada Sivasspor’da Fajr’ın kullandığı köşe vuruşunda Yatabare’nin kafa vuruşu kale direğinin yandan auta çıktı.
GOL!
54. dakikada Sivasspor’da Gradel’in ceza sahası içerişinde yerden pasında topla buluşan Yatabare meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
GOL!
59. dakikada Hatayspor’da Aabid’in ceza sahasına ortasında Diof kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
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