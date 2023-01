Sanal gerçeklik sergisi Virtual Landscapes Müze Gazhane’de!

"Virtual Landspaces" sergisi, 3-5 Şubat'ta Müze Gazhane'de sanatseverlerle buluşacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, uluslararası sanal gerçeklik (VR) ağı Galaxy Network'ün düzenlediği sergi, Türkiye, İspanya, Fransa, Almanya, Japonya ve Güney Kore'de eş zamanlı olarak gerçekleşecek.

Fahad Rehman ve Virgile Mangiavillano'nun Türkiye'de kurduğu VR Future'ın ev sahipliği yapacağı sergide, Venedik, Cannes, Tribeca ve Sundance film festivallerinin VR bölümlerinden ödüllü filmler gösterilecek.

Datagate, Institut français Türkiye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, Virgile Film ve Oda Studios'un destekleriyle gerçekleştirilen sergi, 3-5 Şubat'ta 11.00-21.00 arasında izlenebilecek.

Ücretsiz deneyimlenebilecek ve orijinal dillerinde gösterilecek filmler arasında "2nd Step", "The Scream VR", "HanaHana Multi-Bloom", "Biolum" ve "In the Land of the Flabby Shnook" adlı yapımlar yer alacak.