Rıza Çalımbay: Kampa gideceğiz, bambaşka döneceğiz

Beşiktaş'ın teknik direktörü Rıza Çalımbay: Kendi ekibimle devam edeceğim

Takımda ne kadar kalacağı sorusuna yanıt veren Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Nereye kadar giderse buradayım. Çok iyi analiz edip nerede kriz var bulmamız gerekiyor." dedi. Çalımbay, Burak Yılmaz'ın yardımcılarının akıbeti hakkında gelen soru karşısında ise yola kendi ekibiyle devam edeceğini açıkladı.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay oldu. Çalımbay düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

İşte Çalımbay'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Benim açımdan tekrar buraya gelmek büyük bir mutluluk. Beşiktaş'ın yeri, benim için her zaman apayrı oldu. Takımın durumu şu anda pek iç açıcı değil. Çok iyi analiz edip nerede kriz var bulmamız gerekiyor.

Nereye kadar giderse buradayım. Beni çağırdıklarında ne olursa olsun seve seve Beşiktaş'a gelirim.

Taraftarımız üzgün, kırgın, sinirli. İstedikleri futbol olmuyor. Öncelikle bizim taraftarı kazanmamız gerekiyor. Taraftar, bana göre birinci adam. Onların desteğiyle biz bu işi çok iyi şekilde başarabiliriz. Ben, taraftara inanıyorum.



Milli arada kampa gideceğiz, bambaşka döneceğiz.

Başkan adayları beni aradılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ben zamanı düşünmüyorum tek düşündüğüm şey Beşiktaş maçı. Bu takımın oyunu bu değil.

Teknik ekipte yola kendi ekibimle devam edeceğim.

Burak sevdiğim bir insan daha önce birlikte çalıştık. Özellikle Trabzonspor'da çok iyi işler yaptı. Burak'la görüşmedik. Burak hırslı ama biraz erken başladı. Antrenörlükte iyi bir yere gelmeniz gerekiyor. Ekibinizin iyi olması lazım."