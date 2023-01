Pompeo'nun iddialarına sert yanıt

Mevlüt Çavuşoğlu saon dakika yapmış olduğu açıklamada Pompeo'nun kitabındaki iddialara sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşmasında, "Bugün DEAŞ ile mücadele eden tek NATO ülkesi Türkiye'dir. Ortak açıklamanın hükümlerini de yerine getirmediler." ifadelerine yer verdi.

Çavuşoğlu ayrıca "Pompeo'nun 15 Temmuzla ilgili sildiği bir tweet var. Anlıyoruz ki darbe girişimini desteklemişti. Videodan rahatsız olmasının sebebi budur" açıklamasında bulundu.

Pompeo'nun kitabındaki iddialara sert çıkan Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Mike Pence arasında da baş başa görüşme gerçekleştirildi. Görüşmenin gerçekleştiği sırada Pompeo sürenin uzamasından rahatsız olduğunu belirtti. İçeri gidelim diye talepte bulundu. Ben de kendisine birisi Başkan, birisi Başkan yardımcısı siyasi adap gereği liderler içeri çağırmadan gitmenin doğru olmadığını kendisine söyledim ve uyardım. Şimdi rahatsızlığını anlıyoruz." dedi.

POMPEO'NUN KİTABI

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, "Never Give an Inch: Fighting for the America I Love (Asla Bir Santim Vermeyin: Sevdiğim Amerika için Savaşmak)" adlı kitapta, Türkiye'yle alakalı bölümler 4 başlıkta toplandı. Türkiye karşıtlığıyla bilinen Pompeo'nun kitabından özellikle Türkiye'nin bulunduğu bölgeyle ilgili anılarına yer verdiğini iddia etmişti.

Pompeo'nun kitabındaki iddialar

DAEŞ'i yenecek güç yok

Türkiyenin DAEŞ'i yenecek gücünün olmadığını ve bunu bir toplantıda Hakan Fidan ve İbrahim Kalın'a ilettiğini ve kendilerinin toplantıyı terk ettiği iddia ediliyor

15 Temmuz Darbe rahatsızlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mike Pence arasındaki toplantı sırasında Pence'e 15 temmuz darbesi ile ilişkili video izletilmesinden rahatsızlık duyduğunu ve toplantı salonuna girmeye yeltendiği iddia ediliyor.

Cemal Kaşıkçı

Mike Pompeo'nun Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili iddiaları olduğu belirtiliyor. Cemal Kaşıkçıcı’nın gazeteci olmadığı, Usame Bin Laden in öldürülmesinden üzüntü duyduğu ve gazeteciden çok aktivist olmasından dolayı bu yüzden de dünya çapında sahiplenilmediğini iddia ediliyor.

Yunanistan'ın desteklenmesi

Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın desteklenmesinin çok doğru bir karar olduğu iddia ediliyor.