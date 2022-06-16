PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmıyoruz, bırakmayacağız!



Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek! pic.twitter.com/8owO6yz922 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 16, 2022