Pandeminin Kazananı…

Uzun bir aradan sonra tekrar merhaba.

Sayın Genel Yayın Yönetmenim Erdal Güven’den uyarı alacak derecede yazılarıma ara verdiğimin farkındayım. Siz çok sevgili okur arkadaşlarım da ara ara beni kibarca dürttünüz hadi diye fakat inanın haklı sebeplerim vardı. Bu arada başka bir gazeteci arkadaşımın başlattığı ve golf camiasının birbirini daha iyi tanımasına vesile olan podcast yayınına katıldım, uzun uzun da konuştum, umarım sizleri sıkmadım. Anladım ki; Yazmak konuşmaktan daha kolaymış.

Evet uzun bir aradan sonra yazıyorum, keza biliyorsunuz ben alaylı bir yazarım ve hayat gailesi içinde konsantre olmak ve öyle tıkır tıkır yazmak pek kolay değilmiş. Bu sebeple de değerli gazetecileri, yazarları bir kez daha çok iyi anlayıp, bir kez daha hayran olduğum bu insanların ne yıpranmaz, taştan, kayadan, sağlam insanlar olduklarını düşünüp, kabiliyet, birikim, çalışkanlık ve çelik gibi sinir gerektiren bu zor mesleği icra ettiklerini bir kez daha idrak ettim.

Zor bir dönemden zorlanarak geçiyoruz, doğru. Ultra gelirliden, az gelirliye hepimizi bir tufan gibi vuran ekonomik kriz, 2019 yılından beri adeta varoluş savaşı verdiğimiz Covid 19’un üzerine pastanın çileği oldu diyordum ki bu sabah Rusya-Ukrayna savaşına gözlerimizi açtık. Çocukluğumda bir rivayet olarak dedemin anlattığı çay ve yağ kuyrukları, elektrik kesintileri bir anda vizyona yeni girmiş bir eski dönem filmi gibi, o günleri bizler gibi tevellütü tutmayanlara bir artırılmış gerçeklik gibi gösterdi.

Diyeceksiniz ki bunları neden hatırlatıp, sinirlerimizi bir kez daha bozuyorsun. Gelmek istediğim nokta, içinde bulunduğumuz yüzyılda bu kadar olumsuzluk ardarda yaşanmamıştı. Yerel ve doğal felaketlerden bahsetmiyorum bile. İnsanoğlunun bu kadar çok sırtına binip, onu bu kadar çok dertle sınayınca, dünyanın düzeni şaştı. Ve bu tür tarihin bile feleğini şaşırtan olaylarda, toplumsal davranış değişikliklerini anlamak için öncesi ve sonrası kıyaslamalar belli bir süre geçtikten sonra netleşir.

Özellikle Covid 19’la başlayan şaşkınlık ve eve kapanmalar, saçma tüketimleri ve bunların insanların sağlığına Covid salgınından daha fazla zarar verdiğini gösterdi. Şubat 2021'de ilk kapanmada insanlar olayın kısa süreceğini düşünüp tadını çıkarmak istediler ve satılandan 4 kat fazla yapboz aldılar mesela. İlerleyen günlerde meşhur bir pizza markası Mart ayının son haftasında tam 2 milyon pizza satarak rekor kırdı. Buna benzer birçok absürt ve komik istatistikler var. Devamında ise, mevzunun derinliği anlaşılarak, çocuklara, kişisel bakıma, seyahate, eğlenceye yapılan yatırımlar hızla azaldı. İtalya’da %76’sı kadın 12 yaş üstü 3.500 kişinin %48’i kilo aldığını ve bundan dolayı mutsuz olduğunu belirtti. Yine İtalya’da karantina döneminde fiziksel aktivitenin özellikle erkeklerde azaldığı ve bunun da psikolojik rahatsızlıklara sebep olduğu tespit edildi. Hatta son dönemlerde sigorta şirketleri yıllık paketlerinin içine psikolojik destek adı altında toplumsal akıl sağlığını korumaya yönelik eklemeler yapıyorlar.

Salgın döneminde ilk yasaktan kurtulan spor tabi ki Golf oldu. Karantina döneminde kapalı kalan sahalara rağmen, küresel olarak oynanan oyun sayısı önemli ölçüde arttı. Ulusal Golf Vakfı'nın istatistiklerine göre, ABD'de 2020'de oynanan oyun sayısında %14'lük artış görüldü. Bu, 2019'dakinden yaklaşık 50 milyon kez daha fazla oyun oynandığı ve Tiger Woods'un 1997'deki çıkış yılından bu yana oynanan oyunlardan daha yüksek artış anlamına gelmektedir. Son 20 yılda, oynanan oyun sayısında %5'lik bir artış “büyük” bir sıçrama olarak kabul edildi. İlkbahardaki sıkı kapanmalar nedeniyle tahmini 20 milyon oyun kaydedilirken, açılma ile beraber 2020'deki %14'lük artış dikkate değer hale geliyor.

Birleşik Krallık’ta Temmuz ayında sahalar yeniden açıldığında, Eylül 2020'ye kadar oynanan tur sayısı, 2019'daki aynı üç aylık döneme kıyasla %59 arttı. Dahası, 2020 Golf Operasyonu Etkisi anketine göre, golf sahası operatörleri ve yöneticilerine göre, sahaların %55'i 2019'a kıyasla oynan oyun sayısında çift haneli büyüme gördü.

Artıştan yararlanan sadece golf sahaları olmadı. Ekipman üreticileri rekor satışlar rapor etti. ABD'de golf ekipmanı satışları 2020'nin üçüncü çeyreğinde 1 milyar doları aştı. Daha fazla insanın golf oynamasıyla ve sürekli sosyal mesafeye duyulan ihtiyaçla birlikte, golf arabalarında daha fazla aşınma ve yıpranma yaşanması artışı körükledi. Bu, sahaların daha sık ekipman ticareti yapmasını gerekli kıldı. Ek olarak, golfçüler hava izin verdiği sürece sporla uğraşmaya devam ettiler ve ekipman satın alma sezonu on yıllardır olduğundan daha fazla uzadı.

Fiziksel aktivite ve temiz havanın etkisiyle bozulan psikolojilerin düzeltilme çabasının yanısıra, endüstrinin son zamanlardaki başarısının önemli bir diğer nedeni, uzun süredir golf oynayan birçok golfçünün, spora katılımlarını artırmak için uzaktan istihdam, daha fazla boş zaman ve diğer koşullar gibi fırsatlardan yararlanıyor olmalarıdır. Acil bir konuda aradığınızda şirket yöneticinizin kuş ve swing sesleri içinde size cevap vermesine artık şaşırmayın. Bu durum sektöre, varolan golfçülere ek olarak, birçok yeni golfçünün, virüs bağlamında olağan boş zaman aktivitelerine daha güvenli bir alternatif olarak bu sporu seçmesi olarak yansıdı. Yine yapılan istatistikler yılda 12 milyon yeni golfçüyü işaret ederken, bunların ancak 600 bininin spora devam ettiğini söylese de bu rakam böylesine özel bir spor için hiç fena bir sonuç değil.

Golf insanlığın içinden geçtiği bu anlamsız zor dönemde terapi görevi gördü. Fakat hala Pandemi öncesi normal şartlar altında gördüğümüz gereksiz gerilimler ve itişmelere bir çözüm bulamadı. Pandemi bize hayatımızın ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi itirafları yerini hızla kişisel hırslara, iktidar hatta neredeyse statüye bağlı varoluş savaşlarına bıraktı. Bu durum insanlara pandemiden kalan küçük bir ruhsal sorun hediyesi mi, yoksa biz zaten hep böyleydik de pandemiyi, ekonomik krizi, savaşı, crypto borsasındaki düşüşü mü bahane ediyorduk ayırt etmek zor. Görülen şu ki; insanoğlu tatminsiz, mutsuz, hoyrat, vahşi ve ders almaz bir yaradılışa sahip.

Herşeye rağmen daha beter sınavlara şahit olmadan, huzurlu, mutlu, sağlıklı ve barış dolu günlerde golf oynamayı temenni ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

NOT: Golf krizde ciddi anlamda büyüyor, yatırım yapmakta fayda var.