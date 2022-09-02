Herkese merhaba;

Nem oranın %98’lere dayandığı ve yaşanmaz bir hal alan İstanbul’un yaz ayları, neredeyse her haftasonu aralıksız düzenlenen turnuvalar ve cesur golfçüleri takiple geçti. Bense bırakın golf oynamak kolumu kaldıracak halde değildim. Bu sebepledir ki, camia skor üzerine skor yaparak handicaplerini düşürüp, kupalarını kaldırırken, ben naneli limonatamın bardağını kaldırmakla yetindim.

Diyeceksiniz ki geyik yapmak niyetindeysen okumayalım. Evet niyetim biraz geyik, biraz da “Garip ama gerçek” diyeceğim birşeyleri sizlerle paylaşmak. 3 gün önce Amerika’dan bir arkadaşımın paylaştığı ve okuyunca çok hoşuma giden bir içeriği sizlerle paylaşmak, Sevgili Hazım Başkanımızın her Pazartesi bizlerle paylaştığı çok değerli golf haberlerinin yanına ben de bu yazımla biraz espri katmak istedim.

“Golf Hakkında Bilmediğiniz 10 Gerçek” adı altında, Florida’dan Panther Run Golf Club web sitesinden paylaşmış bu içeriği.

Evet golf sporunun gerçekten inaılmaz bir geçmişi var. Bu sebeple de eminim burada sözü geçen 10 bilinmeyenin yanında gerçekten daha ne bilinmeyenler, nice sırlar mevcuttur bu sporda. Araştırmaya devam edeceğim ve denk geldikçe sizlerle paylaşacağım. Bu harika sporun ve bu sporu yapanların başlarına gelenler ve yaşadıkları gerçekten inanılmaz. Okuyunca hak vereceksiniz.

1. Golf Yasaklandı

Bugün golf benim de yazılarımda anlattığım gibi sükunet, centilmenlik, saygı ve kurallar silsilesi içinde oynanan bir spor iken, yaklaşık 300 yıl boyunca asi bir spor olarak damgalanmış ve Golf, İskoçya'da 1457-1744 yılları arasında sadece bir değil üç kez yasaklanmış. Çünkü hükümet, bu sporun askeri eğitime müdahale ettiğine inanıyormuş. Golfün ilk günlerinde, oyuncular sokaklarda veya ticari mülklerde olduğu gibi halka açık bir şekilde golf oynuyorlarmış ve bu bir rahatsızlık olarak görülmüş. Aslına bakarsanız hala bir parça asiliği yok değil, Kemer Country’de bazı çukurların etrafındaki evlerin pencerelerinden giren golf topları ve işini gücünü bırakıp kendine golfe adayan golfkolikler gibi😊

Bu yasaktan futbol da nasibini almış ve o da 3 asır boyunca yasaklanmış. Ne acımasızlık…

2. Üstelik Golf İskoçya'da İcat Edilmişti…

Golfü yasaklayanlar aynı zamanda sporu yaratanlardı.

İskoç halkı golfü 1457'de icat etti. Hiç kimse bu sporun ilk günlerini tam olarak bilmiyor. Hatta başlangıcın Çin merkezli olduğu bile kaynaklarda var. En çok kabul gören teori, oyunun yüksek Orta Çağ'da yaratıldığıdır.

Golf ilk başlarda halka açık olarak oynansa da, ülkedeki insanlar golf sahaları ve kulüpler kurarak, ayrıştırmışlar. Bu nedenle her ikisi de bugün hala yaygın.

3. Tiger Woods, Sekiz Yaşında İlk Hole-In-One’ını (oynanan çukurda verilen haklara rağmen, topu deliğe tek seferde sokmak) yaptı.

Profesyonel golfçü Tiger Woods, eminim golf kariyeri boyunca birçok ilginç maceralar yaşamıştır. Bazılarını bizler de izledik. Ama kesin olan bir gerçek, onun harika bir golfçü olduğudur. Gerçekten sahalara çok yakışan, adeta şiir gibi swing yapan bir golfçü. Bu yetenek her başarılı sporcu gibi doğuştan geliyor tabi. Sadece altı aylıkken golfe ilgi duyması ve babası ona iki yaşında golf öğretmeye başlaması bunun işareti. Düzenli olarak antrenman yapan ve ilk Hole-In-One’ını sekiz yaşında yapması şaşırtıcı mı? Hem evet, hem hayır!!!

4. Hole-In-One İçin 12.500'e 1 Şansınız Var… Yani Neredeyse Tek İhtiyacınız ŞANS…

Tüm golfçülerin başarmaya çalıştığı yegane ihtimal budur. Peki kaç kişi bu mucizeye erişir? Tipik bir golfçünün Hole-In-One yapma şansı 12.500'e 1'dir. Bunun nedeni deliğin genişliğinin çok küçük, mesafelerin uzun olmasıdır. Profesyonel golfçüler bile tüm kariyerlerini bir kere bile Hole-In-One yapmadan sürdürebilirler!

İnanmayacaksınız, ben bu şanslı azınlık içindeyim. Hiç haketmediğimin de farkındayım fakat Kemer Country’de 2. Çukur Par 3’te bir Hole-In-One yaptım. Evet ben yaptım, çok mutlu oldum. Gerçekten inanılmaz bir hissiyattı. Ne yapacağımı bilemedim, sevindirik oldum, anı dondurmak, geriye sarmak, etrafa 100’lerce izleyici ve kameramanlar çağırmak, o vuruşu tekrar yapmak, o muhteşem anı ölümsüzleştirmek istedim fakat bunların kafamdan geçtiği 15-20 saniye sonunda Kudbettin Bey’in “Hadi Canan Hanım oyunumuza bakalım, arkada bekleyenler var” uyarısı ile kendime gelip, sıradan bir durum gibi oyunuma devam ettim.

Üzülmeyin - kötü bir oyuncu değilsiniz. Sadece oranlar size karşı.

5. Tiger Woods 81 PGA Turnuvası Kazandı

Çocukken yaptığı tüm antrenmanlar, yetişkinlik yıllarında meyvesini vermiş. Tiger bugüne kadar 81 PGA turnuvası kazanmış!

Ancak, bu rakam en etkileyici olan değil. Sam Snead 82 turnuva ile Tiger’ı geçiyor. Olsun yine de benim kahramanım hep Tiger. Jack Nicklaus 73 galibiyetle sadece biraz geride kalıyor. Ancak, Nicklaus 18 majör kazanarak önde gidiyor. Woods sadece 15 majör kazanmış. Hep diyorum ya, Golf toleransı çok düşük bir spor. Ömrünü ver, 6 aylıkken başla faydası yok. En iyi golfçüler olup olmadıkları tartışılabilir, ancak bu üç golfçünün de tarihin en başarılıları olduğu inkar edilemez.

6. Phil Mickelson Sağlaktır

Zıt elinizle yazmak gibi basit bir iş yapın. Zor, değil mi?

Şimdi bir golfçü olduğunuzu ve sporu oynamak için karşı elinizi kullandığınızı hayal edin. Ben hayal edemiyorum. Normalde bile saçma sapan yerlere giden topum, zıt elle vursam kimbilir nerelere giderdi.

Phil Mickelson'ın yaptığı buymuş. Sebep? Babasına olan hayranlığı…

Sağlak ama sol eliyle golf oynuyor. Neden? Spora genç yaşta başlayan bir başka sporcu olan Mickelson, babasının golf vuruşunu taklit ediyor. Ve tahmin edeceğiniz gibi babası solak ve bu yüzden sol eliyle swing yapıyor.

7. Çoğu Golfçünün Handikapi Hayatı Boyunca 18’in Altına İnmez

Çoğu profesyonel golfçü, 4 ve 6 handikapla oynar ve bu, profesyonel sıralamaya girmeden öncedir. Ne yazık ki, tüm golfçüler bu kadar yetenekli değildir. İçime sular serpildi desem… Golfçülerin büyük çoğunluğu 18’in üzerinde handikaple sahaya çıkarlar.

Bu kötü bir golfçü olduğunuz anlamına mı geliyor? Kesinlikle hayır! Çoğu golfçü sadece hobi için golf oynar. Hcp’inizi 18’in altına düşürmek için oyun ve pratik yapma konusunda ciddi olmalısınız. Saydınız mı aramızda kaç kişi bu ciddi insanlar içinde?

8. İlk Kadınlar Golf Turnuvası 1811'de Oynandı.

İlk yazımda hatırlarsınız belki GOLF kelimesinin açılımını yazmıştım. Gentilmen Only, Ladies Forbidden hurafesinin baş harfleriymişmiş demiştim. Gördüğünüz gibi pekte hurafe değilmiş. Sporda kadın düşmanlığının geçmişi vardır. Golf bir istisna değildir. Bu nedenle, kadın golfünün oyunu, sporun yaratılmasından dört yüz yıl sonra gerçekleşmiş! Uzun ama sonunda başarmışız…

Bu ilk oyun İskoçya'nın Musselburgh kentinde oynanmış ve 1867'de ilk kadın kulübü kurulmuş. Her sporda olduğu gibi golf dünyasında da kadınlar mücadele ediyor. Ama golf sahası kadınlara daha dostça yaklaşıyor, kıskanmayın beyler…

9. Golf Toplarının Orijinali Tüy ve Deriden Yapılmıştı…

Bir golf sahasında deri bir topa çarptığınızı hayal edin! Golfün ilk günlerinde toplar tüylere sarılmış deriden yapılırmış. Ne kadar mesafe alıyordu acaba? Şimdi düşünüyorum da, 5 metre fazla gitsin diye seçilen markalar ve onlara ödenen ekstra paralar…

Üreticiler tüyleri ıslatır ve deriye sararlarmış ve bu, tüylerin deri çevresinde kurumasına yardımcı olurmuş. Bu zaman alıcı bir süreç ve tahmin edebileceğiniz gibi en güvenilir golf topunu yaratmamış.

Not: Bir golf topunun üretim süreci, aerodinamiği ve elinize aldığınızda gözünüzün gördüğü mükemmelliği başka bir yazımda sizlerle paylaşacağım. Çocukluğumuzda hayranlık ve hassasiyetle oynayıp, sakladığımız cam misketlerimiz misali, beyazı ayrı, renkli ve desenlileri ayrı birer şaheser olan golf toplarının üretim süreci ciddi bir mühendislik, ciddi bir fizik altyapısı barındırmaktadır.

10. Sonra Golf Topları Tahtaydı (ben onların yalancısıyım)

Üreticiler tüylü golf toplarının çalışmadığını anladıklarında, başka malzemelerle deneyler yapmaya başladımışlar.

Bunu destekleyecek çok az somut kanıt olsa da, birçok kişi modern golf topu üretim yöntemini benimsemeden önce golf toplarının ahşap olduğunu teorileştirmiş. Eğer bu doğruysa, bu toplar muhtemelen 14. ve 17. yüzyıllar arasında kullanılmıştı.

Modern golf toplarından önce neden tahta toplar kullanılıyordu? Pek çok insan bunun, tahta topların diğer oyunlar için, özellikle de sopa ve top oyunları için standart olması nedeniyle olduğuna inanıyor.

Bu yazımda Panther Run Golf Club’dan(oyuncuların yaş aralığı düşünülünce isim çok motive edici😊) bir içeriği, bazı küçük eklemelerle paylaştım. Umarım yüzlerinizde biraz gülümseme, akıllarınızda vay be demek öyleymiş dedirtebilmişimdir. Eeee, golf ciddiyet ister fakat hayat bu kadar ciddiyeti taşıyamaz. Arada farklılaşmak, biraz da konulara farklı açılardan yaklaşmak lazım. Umarım hoşunuza gitmiştir.

Bir sonraki yazımda görüşünceye kadar yazar hakkımı kullanarak bir slogan bırakıyorum buraya…

“Hayvanlar kırmızı çizgimdir, sevmeseniz de yaşamlarını sürdürmelerine saygı göstermenizi, yardımcı olmanızı beklerim”