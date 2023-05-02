Bu topraklardan çıkan şıklık zevkle buluştu

Uzun bir aradan sonra tekrar merhaba…

Yaklaşık 1.5 ay önce Klassis Golf Kulubü’nün yeni yönetimini coşkulu bir toplantı ile seçtik. Kulup Başkanlığına yıllarını golfe ve Klassis Golf Kulübü’nün varolmasına adamış, daha önce başkanlık görevini başarı ile üstlenmiş ve tüm camiada ömür boyu Onursal Başkan olarak ün yapmış Ömer Serdar Candar seçildi.

Kulüp Kaptanlığına ise yine görevini fazlasıyla hakeden, bilgili, tecrübeli, etik bir spor insanı, milli hakemlerimizden ve neredeyse futbol kadar golf sporuna da gönül vermis Süleyman Abay Hocamız seçilirken, Kadın Kaptanlık görevine de mesaisini golf sahasında geçiren, tutkuyla oynadığı golfte kısa zamanda hızlı ve istikrarlı yükselişi ile sayısız ödüller kazanıp, ülkemizi yurtdışında başarıyla temsil eden, genç, dinamik ve kadınlar için gurur kaynağı olacak bir kariyere sahip iş insanı Fatma Aytaş getirildi. Daha önceki yönetim kadromuza teşekkürlerimizi sunup, yeni yönetimimizi büyük umutlar ve taze bir enerji ile karşıladık. Nitekim onlar da bu enerji ile sezona muhteşem bir giriş yaptılar.

Klassis Golf Kulubü daha önceki yazılarımda da değindim gibi Türkiye’de İstanbul Golf Kulübünden sonra kurulmuş en eski ve en köklü kulüptür. Silivri’de Seymen Köyünde muhteşem bir arazi üzerinde yeralan spor ve turizm kompleksi yeri, doğası ve ekibi ile yıllardır kalite ve duruşundan ödün vermemiş, golf sporuna yakışır şekilde saygı, sevgi, etik, doğaya ve insana saygı kuralları içinde golf sporuna gönül vermis yerli ve yabancı oyunculara hizmet vermektedir.

Birçok uluslararası turnuvaya ev sahipliği yapan saha, tasarımı, doğal güzellikleri ve green keeper ekibinin gösterdiği itina ve emek ile dünya standartlarındadır. Ve bu harika sahada geçtiğimiz hafta dünya standartlarında bir turnuvaya ev sahipliği yaptı, “Jumbo Golf Cup’23”. Evet doğru anladınız, hepimizin tanıdığı, kalitesi, zevkli tasarımları ve kurulduğu 1947 yılından beri çizgisini bozmayan çatal-bıçak ve mutfak aksesuarları markası Jumbo dört dörtlük bir turnuvaya imza attı. Sadece imza atmakla da kalmadı. 76 yıllık deneyimle belki de Dünya’da bir ilki gerçekleştirerek zengin bir Golf Line’ın lansmanını bu turnuva ile zevkli golf severlere tanıtarak, onlardan 100 üzerinden 100 tam not aldı. Tasarımları anlatmadan önce turnuvadaki sponsorluğun başarısını biraz anlatmak istiyorum.

Güçlü bir markanın deneyimli spor insanları ile yanyana gelmesi sonucu takdire şayan bir organizasyon ortaya çıktı. Türkiye’de spor pazarlaması, etkin sponsorluk faaliyetleri ve markaların bu faaliyetlerden sağlayacağı faydayla ilgili “Begüm’le Golf Sohbetleri” podcastimde bazı serzenişlerim vardı. Yurtdışında bu çalışmalar yıllardır oldukça bilimsel, tam bir prodüksiyon showu içinde ve spora, sporcuya ve markaya olan faydası maksimum şekilde gerçekleştiriliyor.

Bizde ise ben beni bildim bileli sadece rahmetli iş insanı Mustafa Koç’un yadigarı BEKO ProAm, uluslararası BMW Turnuvası ve yerli LoveMark’ımız Türk Hava Yollarından başka bu işi hakkıyla yapan marka olmamıştır. Yıllardır turnuvalarında oynayıp ödüller aldığımız birçok büyük marka ise turnuvalar düzenlemekte fakat malesef ki, organizasyon ve uygulama aşamalarında sınıfta kalmaktadır. Beş parmağı geçmeyen bu markaları düşününce, uzun zaman sonra, umutsuzluk içine düştüğümüz bir dönemde, vay be istersek neler yapabiliyormuşuz dedirten, umutlarımızı yeşerten, etkili bir spor müsabakasının hakettiği kaliteyi ve özeni tekrar gösteren, tüm ihtişamına rağmen mutevazı, hazımlı, dengeli ve bir o kadar saygılı duruşu ile kalabalık ve müşkülpesent katılımcılardan tam not almayı başaran Jumbo Golf Cup ile tanıştık.

Neredeyse bir asra merdiven dayamış bir uzman olan Jumbo’yu bugünlere taşıyan Sayın Adem Atmaca’ya, Değerli Ortakları Sayın Fatih Karaca’ya, Genel Müdürleri Sayın Sami Hotak’a, turnuvada herşeyin mükemmel olmasını sağlayan organizasyon ekiplerine, bu turnuvanın gerçekleşmesi için girişimde bulunan, 4 gün boyunca dolu dolu geçen turnuvanın aksamadan, dostluk, sevgi ve neşe içerisinde geçmesini sağlayan, her bir takım eşleşmesini büyük bir itina ile yapan Klassis Golf Kulübü Başkanı Sayın Serdar Candar’a, Kaptanımız Süleyman Abay’a ve Klassis Golf Kulübünün görünmez kahramanlarına teşekkürlerimi sunmak isterim.

Reklamcı bir yazar olarak belirtmek isterim ki; Doğru ürün, doğru hedef kitle ile, doğru zamanda, doğru yerde ve doğru bütçe ile buluştu ve ortaya güçlü bir sinerji, büyük bir zihin payı, etkin ve efektif geri dönüş çıktı. Tabi ki tüm bunlar kolay olmadı. Bu etkileyici spor pazarlama etkinliği, günlerce süren çaba, plan, strateji, tasarım, detay, efor, kötü hava şartlarına rağmen yılmadan süren mücadele ve muhteşem bir finale gerçekleşti. Hiçbir başarının kolay olmadığı gibi, Jumbo tarafından tasarlanan, yaratıcı ellerin büyük emekleri ile ortaya çıkarılan Golf Line serisi, Klassis Golf Kulübü’nün onlara sağladığı doğru platform ve sporcularla hedefi tam 12’den vurarak, büyük bir başarıya imza attı. Burada bu noktanın altını çizerek, pazarlama profesyonellerine güzel bir başarı öyküsünü anlatmak istedim.

Büyük önder Atatürk’ün açtığı yolda ilerleyen, büyük bir vizyonla yola çıkan ve emekle, göz nuruyla, bitmeyen enerji ile bugünlere gelen tüm vizyoner markalarımızla her daim gurur duyuyoruz. Bu markalardan biri olduğunu bizlere gösteren Jumbo, en doğal malzemeleri kullanarak zamansız tasarımlara imza atmış, yıllar içinde yeniliğe ve yaratıcılığa olan inancı ile büyümüş ve en güvenilir markalar arasına girmeyi başarmış bir Türk markasıdır. Çelik, porselen, cam ve taşa hayat veren ince işçilik ve 120’den fazla endüstriyel tasarımla Türkiye ve dünya çapında sayısız ödül kazanmış.

Jumbo, kaliteden ödün vermeyen ve seçimlerinde fark yaratmak isteyenlerin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Ve bu doğrultuda çıkardığı yeni Golf Line serisi ile de bir ilke imza atıyor. Artık golf severlerin tutkuyla yaptıkları golf sporunu temsil eden ürünleri güvenle ve büyük bir beğeni ile alıp evlerinde, ofislerinde kullanabilecekleri bir seri Jumbo tarafından onlara sunuldu. Hatta Jumbo Golf Line, golf tutkunu babalarımıza, annelerimize, eşlerimize, çocuklarımıza ve arkadaşlarımıza gönül rahatlığı ile hediye edebileceğimiz son derece zevkli ve kaliteli ürünleri ile bizleri çok rahatlattı.

Sponsorumuz Jumbo’ya, Jumbo Golf Cup’ta gösterdiği mükemmel ev sahipliği ve bugüne kadar sofralarımızın baş tacı olduğu ve bundan sonra da çıkardığı Golf Line serisi ile bizlere oh be dedirten harika tasarımları için tekrar teşekkürler. Klassis Golf Kulübü Jumbo gibi vizyoner ve geleceğe yatırım yapan, kaliteli markalar ve spora, doğaya, dostluğa aşık deneyimli yöneticileri ve değerli üyeleri ile daima efsanevi duruşunu koruyacaktır. Jumbo ve Klassis Golf Kulübü gibi iki devin biraraya gelmesi, bu topraklardan çıkan şık markaların zevkli insanlarla buluşmasını sağladı, umutlarımızı yeşertti.

Sevgi ve saygılarımla