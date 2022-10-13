Pakistan'da otobüste çıkan yangında 18 ölü
Pakistan'ın Karaçi şehrinde selzedeleri taşıyan otobüste çıkan yangın yüzünden 8'i çocuk 18 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Sindh eyaletinde, selzedeleri taşıyan otobüste çıkan yangında 8'i çocuk 18 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Karaçi'den Khairpur Nathan Şah şehrine giden ve içerisinde 80 kişinin bulunduğu otobüs, klima ünitesinde çıkan yangın sebebiyle Nuriabad kasabası yakınlarında alev aldı.
Ekipler yangında hayatını kaybeden vatandaşların bedenlerini ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar