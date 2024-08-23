Öztaylan, Balıkesir Belediyesi'ndeki işçi kıyımını sert sözlerle eleştirdi!

AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın seçim öncesi verdiği sözleri tutmadığını vurguladı.

Öztaylan, Başkan Akın’ın, belediye çalışanlarının işten çıkarılmayacağına dair yaptığı açıklamaları hatırlatarak, “Seçim öncesi, kimsenin ekmeğiyle oynanmayacak dediniz. Ancak şu an 700 kişi işinden oldu. Bu kabul edilemez,” şeklinde konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ndeki üst düzey yöneticilerin “ithal bürokratlar” olarak tanımlayan Öztaylan, “İstanbul’dan, Ankara’dan, Diyarbakır’dan gelen yöneticilerle Balıkesir’in evlatları işten çıkarılıyor. Bu insanlar geçim derdinde, evlilik planları yapanlar, hastası olanlar var. Bu, milletin ekmeğiyle oynamaktır ve kabul edilemez,” ifadelerini kullandı.

Öztaylan, Ahmet Akın’ın seçim öncesi verdiği sözleri hatırlatırken, toplamda 700 kişinin belediyeden uzaklaştırıldığını belirtti. Öztaylan, “Mobbing, sosyal medya paylaşımlarının silinmesi yönünde baskı, AK Parti’den ve sendikalardan istifa etmeye zorlanma gibi uygulamalar yapılıyor. Bu baskılar yetmezmiş gibi, 700 kişi işten çıkarılıyor. Sayın Başkan, verdiğiniz sözleri tutun ve bu hatadan dönün,” dedi.

Öztaylan, Balıkesir’in Kuvayi Milliye ruhuna sahip bir şehir olduğunu vurgulayarak, “Bu necip Türk milleti, nasıl ki ustanız Çarkçı Kemal’i defalarca sandığa gömdü, ilk fırsatta sizi de sandığa gömmesini bilecektir” diyerek sözlerini noktaladı.