Özhaseki: Deprem gibi hayati bir konuda bile algı çalışması yapmak istiyorlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde katıldığı canlı yayında deprem bölgesindeki çalışmalar ve deprem konutları hakkında açıklamalarda bulundu.

Söylediği sözler üzerinden algı çalışması yapıldığını ifade eden Bakan Mehmet Özhaseki'nin, bu haberlere ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde;

"Deprem gibi hayati bir konuda bile algı çalışması yapmak isteyenler, vatandaşlarımızın söylediklerine kulak versinler" Vatandaşımız şöyle söylüyor: “Bize mis gibi villa verdiniz” "Vefat eden kardeşlerimizi geri getiremeyiz. Ancak geride kalan yakınlarına sağlam, güvenli konutlar teslim etmeye devam edeceğiz."