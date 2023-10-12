MSB'den Filistin açıklaması: Verilecek görevleri yapmaya hazırız
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhurbaşkanı tarafından verilecek direktifler doğrultusunda Filistin’e yardım ulaştırılması için verilecek görevleri yapmaya hazır" denildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhurbaşkanı tarafından verilecek direktifler doğrultusunda Filistin’e yardım ulaştırılması için verilecek görevleri yapmaya hazır" denildi.
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