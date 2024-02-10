Motorine bir zam daha geliyor!

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Motorine salı gününden itibaren geçerli olmak üzere yeni bir zam daha geleceği belirtildi.

Sektör kaynaklarından alınan habere göre, motorine 13 Şubat Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 56 kuruşluk zam gelecek.

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 44,30 TL'ye, Ankara'da 45,06 TL'ye, İzmir'de 45,37 TL'ye yükselecek.