AjansHaber.com.tr Dünya Mısır'a seyahatlerde 'kapıda vize' dönemi başladı

Mısır'a seyahatlerde 'kapıda vize' dönemi başladı

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'a seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları için 'kapıda vize' döneminin başladığını duyurdu.

Mısır'la diplomatik düzeyde yürütülen normalleşme adımlarının ardından yeni bir uygulama daha hayata geçiriliyor.

Mısır'a seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları, bundan böyle Mısır sınır kapılarından vizelerini alabilecek.

Açıklama, Dışişleri Bakanlığı'nın sosal medya hesabı üzerinden duyurulurken şu ifadelere yer verildi:

"Mısır’a seyahat edecek vatandaşlarımız bundan böyle Mısır sınır kapılarından vizelerini alabilecektir. Hayırlı olsun."

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Tavus kuşu şampiyon oldu!
Şam yönetimi mülteci konusunda anlaştı!
Sudan'da kan durmuyor!
Miçotakis Türkiye'deki seçimleri işaret etti!
Hindistan, 2 bin 400 vatandaşını tahliye etti!
Mısır'a seyahatlerde 'kapıda vize' dönemi başladı