Mısır'a seyahatlerde 'kapıda vize' dönemi başladı

Mısır'la diplomatik düzeyde yürütülen normalleşme adımlarının ardından yeni bir uygulama daha hayata geçiriliyor.

Mısır'a seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları, bundan böyle Mısır sınır kapılarından vizelerini alabilecek.

Açıklama, Dışişleri Bakanlığı'nın sosal medya hesabı üzerinden duyurulurken şu ifadelere yer verildi:

"Mısır’a seyahat edecek vatandaşlarımız bundan böyle Mısır sınır kapılarından vizelerini alabilecektir. Hayırlı olsun."