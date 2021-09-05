Milli Savunma Bakanlığında bilgilendirme toplantısı

- Bir ayda yurt içi ve sınır ötesinde 22 operasyon düzenlendi. 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 18 bin 455, bu yılın başından itibaren 1865 terörist etkisiz hale getirildi.

- Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar 244 terörist etkisiz hale getirildi.

- Tedbirler sayesinde son bir ayda, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 bin 769 şahıs yakalandı, 25 bin 186 şahıs hududu geçmeden engellendi.

- (Yunanistan) Bu yılın başından itibaren 206 hava sahası, 27 karasuyu ihlali, 95 hava aracı tacizi, Gayri Askeri Statüdeki Adalar'da 790 gemi ihlali gerçekleştirdi.

- Türk askeri varlığını Ada'da işgalci gösterme gayretleri, Kıbrıs tarihindeki Rum katliamlarının üstünü örtmediği gibi ne Yunan ve Rum ne de destekçilerine fayda sağlayacak.