Kripto dünyasında milyarder olmak için…

Şaka şaka, böyle bir başlık atmasam biliyorum ki yazdıklarıma gözünüzün ucuyla bile bakmazdınız. Neden bakasınız ki zaten. İnternet dünyası içerikten yıkılıyor bir benim yazdıklarım mı kaldı okuyacağınız, üstelik ünlü biri de değilim ve dahası yazımın konusu GOLF sporu.



Sevgili Genel Yayın Direktörümüz Erdal Güven’in ricası üzerine bir medya planlama ve satın alma uzmanı olan ben, uzun zamandır tutkuyla oynadığım golf sporu hakkında bildiğiniz ya da bilmediğiniz konularda yazmak üzere huzurlarınızdayım. Kendisine bana bu fırsatı tanıdığı için teşekkürü bir borç bilirim. Bu müstesna ve geleceği çok açık haber portalında yazı yazma şerefine nail olmamın yanısıra, bugün aynı zamanda doğum günüm olması münasebetiyle ayrıca önemli benim için. Kaç yaşıma bastığım ise küçük bir teferruat tabi.



Uzatmadan konumuza geçeyim. İlginizi çekerse, dikkatinizi celbederse GOLF sporu hakkında söyleyeceklerim var. Meşhur bir otomobil markasının beğenilen spor modellerinden birine de ilham olmuş GOLF kelimesi, bir rivayete göre, hatta günümüzde bile yapılan bir şakaya göre “Gentlemen Only Ladies Forbidden” deyiminin kısaltmasıdır.

Feministler kızmayın, dediğim gibi bir şaka. Sporun başlangıcıyla ilgili de farklı rivayetler vardır. 1. Yüzyılda Roma’da, 14. Yüzyılda Çin’de, 16. yüzyılda İskoçya’da doğduğu tarih kayıtlarında mevcuttur. En yaygın bilgi ise İskoçya’dan yayıldığıdır ve halen de en güzel, en klasik sahalar oradadır. O zamanlardan günümüze kadar geçen sürede de bu şakanın bu kadar taze kalmasının sebebi, hala golf oynayan kadın sayısı erkeklere göre azdır.

Haftaiçi çalışan, hatta konumu gereği stresli ve sorumluluğu yüksek işlerde çalışan erkekler için, haftasonunu yeşil sahalarda, arkadaşları ile hem golf oynayıp, hem sohbet ederek, hatta genellikle iş bağlantıları, networking yaparak geçirmek, erkek erkeğe yapılan sınır tanımayan şakalar, 18 farklı parkur boyunca sürdürülen mücadele ve karşılıklı iddialaşmaların verdiği deşarj nedeniyle bulunmaz bir özgürlük alanıdır GOLF.

Bundan dolayıdır ki, haftaiçi eşini az gören, bir de haftasonu kocalarını golf sahalarına kaptıran kadınlar için kullanılan bir diğer ironik şaka da “Golf Widow” deyimidir. Bundan mütevellittir ki, kadınlara yasak konularak yaratılmış ayrıştırmaya ek olarak, dört gözle beklenen fakat hep yalnızlık ve çocuklarla başetmeye çalışarak geçmek zorunda kalınan haftasonu ızdırabına dayanamayarak yavaş yavaş golf sahalarına inmiş, evden sabah çıkıp akşam dönen, 14-15 kilometre yolu gık demeden katedip, en az 80-100 kez sopa sallayan, cevizden hallice büyüklükte bir topu 18 tane deliğe atmaya çalışan ve eve yorgun fakat neşe içinde dönen bu erkeklerin sırrını çözmek ve bir türlü yanyana gelemedikleri kocalarını görmek üzere bu spora başlamışlardır.

Dediğim gibi latife ederken biraz sporun kurallarına da girdim, sıkıcı olmadan. Sıkıcı olmadan diyorum fakat halk arasında genel kanı golf sporunun yaş almış(tercihen dünyalığını yapmış, vakti müsait) kişiler tarafından tercih edilen, yavaş, temposuz, uzun süren bir spor olduğudur. E tabi bir yağlı güreş ya da boks gibi adrenalin ve hareket gerektirmediği kesin.

Bu sebeple de kendilerince tanımladıkları, parasını pulunu kazanmış, dünya yıkılsa umurunda olmayan bu oyuncu kitlesi nedeniyle de zengin sporu, aristokrat sporu olarak anılır. Kısmen doğrudur, ekipmanları maliyetlidir. Gözün alamadığı kadar büyük yeşil sahaların kıymetini bilmek için bir yaşanmışlık, olgunluk, gusto ve yaşamın değerini bilmek gerekir.

Her spor dalı ya da her hobi gibi ciddi bir mesai de gerekir. Bu sebepledir ki; Golf sporunu herkes yapamaz, anlayamaz ve birçok kezde bu sebeplerle burun kıvıranlar olur. Yüzlerce dönüm üzerine inşaa edilmiş, her biri birbirinden şaheser golf sahalarının bakımı zordur, masraflıdır. 50 m2 bahçeniz için harcadığınız emeği, zamanı, suyu, masrafı düşünün. Her kıyafetle golf oynanmaz. Haydi çekeyim üzerime eşofmanlarımı ya da bir jean bir t-shirtü deyip, gelemezsiniz oyuna.

Temelinde en başta saygı, sabır, disiplin, estetik, analitik düşünce yeteneği, matematik, fizik, sosyoloji, felsefe barındıran bir spordur. Gömlek yakalı t-shirt şarttır. İnişli çıkışlı sahada, doğanın içinde yürürken yere sağlam basmak için altı çivili özel ayakkabı, güneşten korunmak için şapka şarttır. Ha 14. Yüzyıldan kalan adını da o dönemin pantolonlarına vermiş, diz kapağından büzgülü, üstü balon pantolonlarını, diz üstüne kadar çekilen baklava desenli çoraplarını, Golf deyince herkesin aklına gelen baklava desenli süveterlerini ve geleneksel iskoçların ekose desenli, tepesi ponponlu berelerini hala giyenler var mı, pek yok.

Zamanla herşeyde olduğu gibi kendi modasını yaratan Golf, sınırsız seçenekleri ile kurallara uygun birbirinden şık, rahat, özgün kıyafetleri ile fark yaratan sporlardan biri olmayı hala koruyor.



Ben yazımın başına, Gentlemen Only Ladies Forbidden’a dönecek olursam, geçtiğimiz hafta Ulu Önderimiz, Başkomutanımız, Cumhuriyetimizin kurucucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83. Yılında sadece kadınlardan oluşan Klassis Golf Kulubü ve kulubümüzün kadın kaptanı Şefika Kırçuval tarafından düzenlenen bir turnuva oynadık.

O kadar anlamlıydı ki, bugünün seçen ve seçilen kadınlarını ülkemize kazandıran, özgürlük ve bağımsızlığımızın yegane lideri Ata’mızı anarken, onun fikirlerine uygun şekilde kadınlar golf oynar ve çok başarılı olur dedik hep beraber.

Haftaya görüşmek üzere. Sağlıkla, esenlikle kalın.

Saygı ve sevgilerimle.