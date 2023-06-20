Kazanan Türkiye Olacak

Türkiye'de gerçekleşen Cumhurbaşkanı seçimlerinin üzerinden yaklaşık 3 hafta geçti. Yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iyi hesaplanmış bir hareketle eski bir Goldman Sachs yöneticisini T.C Merkez Bankası'nın başına atadı. Princeton eğitimli 41 yaşındaki yeni başkan Hafize Gaye Erkan, Türkiye'de Merkez Bankası'nın başına geçen ilk kadın oldu.

Cumhurbaşkanı ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı olarak da eski maliye bakanı ve uluslararası piyasalarda saygın bir isme sahip eski bir bankacı olan Mehmet Şimşek'i ekonominin en tepedeki pozisyonuna atadı. Mehmet Şimşek ilk açıklamalarında, Türkiye'yi rasyonel ekonomi politikasına ve mali disipline geri döndürme sözü verdi.

Bu atamalar, ekonomiyi düzeltmek için yeni ve ciddi bir yaklaşımın yolda olduğuna dair piyasaya güçlü bir sinyal gönderdi. Uluslararası gözlemciler ve ekonomistler, geçtiğimiz dönemde benimsenen bazı alışılmışın dışındaki para politikaların ve enflasyon ve faiz oranları arasındaki ters korelasyonun uluslararası kabul görmüş normlara uygun hale getirilebileceğini umuyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi büyük oranda değiştirdi. Erdoğan, yeni ve dinamik yaklaşımla, yeni kurulan 17 üyeli Cumhurbaşkanlığı kabinesinde yalnızca sağlık ve kültür bakanlıklarında aynı bakanlarla yola devam etti.

Türkiye, halihazırda geçen yıl %85'in üzerine çıkan ve şu anda resmi verilere göre %43,7 oranındaki enflasyon ve fiyat artışlarıyla karşı karşıya. Seçimin ardından yüzde 7'den fazla değer kaybeden Türk Lirası, şu anda ABD doları karşısında yüzde 23,7'den işlem görüyor. Bazı ekonomistler kısa ve orta vadede liranın döviz karşısında daha fazla değer kaybedeceğini öngörüyor. Türk Lirası, son 12 aydır yapılan müdahalelerle ABD doları karşısında 18 civarında tutuluyordu.

Gözlemciler, hızlı para devalüasyonu ve aşırı yüksek enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarında artış olabileceğini belirtiyorlar. Merkez bankasının bu yıl lirayı desteklemek için 24 milyar dolarlık döviz rezervi sattığı tahmin ediliyor. Hal böyle olunca Türkiye'nin büyük bir cari açıkla karşı karşıya olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Ancak diğer ekonomik göstergeler, yatırımcılar arasında bazı olumlu işaretler verdi. Türkiye'nin dolar cinsinden tahvillerinin fiyatı yükseldi, borsa yükseldi. Bir temerrüde karşı koruma maliyetini yansıtan Kredi Temerrüt Swapları (CDS) önemli ölçüde düştü. 5 Yıllık CDS değeri, Nisan'daki 561,71'den şimdi 502,32'dir; bu, varsayılan %40'lık bir iyileşme oranı üzerinden %8,37'lik zımni bir temerrüt olasılığını ortaya koymaktadır.

Türkiye'nin kısa ve orta vadede bazı sıkıntılara katlanması zorunlu görünüyor. Sert ekonomik politikaları uygularken akılda tutulması gereken bazı politik maliyetler de olacaktır. Yüksek faiz oranlarının enflasyonu tekrar tek haneli rakamlara getirmesi bir veya iki yıl, muhtemelen biraz daha uzun zaman alabilir. Ancak bu politikalarda tutarlılık uzun vadede rahatlama getirecektir. İstikrar, hesap verebilirlik ve şeffaflık, Doğrudan Yabancı Yatırımları "FDI'ları" heyecanlandıran bileşenlerdir. Hedefler gerçekleştiğinde kazanan eminim ki Türkiye olacaktır.