Kartal için söz bitti!

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Belçika'nın Club Brugge takımına 5-0 mağlup oldu.

46. dakikada Club Brugge üçüncü golü buldu. Beşiktaş yarı sahasının sağında Onur Bulut'un hatalı pası sonucunda araya giren Balanta, meşin yuvarlağı Thiago ile buluşturdu. Thiago'nun ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşta top filelerle buluştu: 0-3

51. dakikada Belçika ekibi farkı 4'e çıkardı. Skoras'ın altıpasın solunda yerden pasına hareketlenen ve ceza yayı üzerinde topla buluşan Onyedika, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-4

70. dakikada Club Brugge skoru 5-0 yaptı. Savunmada Mechele'nin derinlemesine uzun pasında sol kanatta topla buluşan Skoras, hızla ceza sahasına girdi. Bu oyuncu, altıpasın solunda pasını Skov Olsen'e verdi. Skov Olsen, ceza sahası içinde boş kaleye yaptığı vuruşla farkı 5'e çıkardı: 0-5.

Club Brugge, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.