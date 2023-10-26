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Karakartal deplasmanda kayıp!

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 3. maçında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşılaştı. Beşiktaş sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 3. maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Norveç ekibi Bodo/Glimt'e konuk oldu. Aspmyra Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Bodo/Glimt'e galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Gronbaek, 58. dakikada Moumbagna ile 87. dakikada Saltnes kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü 90. dakikada Moe kendi kalesine attı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş grupta 1 puanla son sırada kaldı. Bodo/Glimt ise puanını 4'e yükselterek ikinci sıraya yükseldi.

Beşiktaş, grubun 4. hafta maçında 9 Kasım Perşembe günü sahasında Bodo/Glimt'i konuk edecek.

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