İYİ Parti ve HDP'ye 'Ekşi Sözlük' kalkanı

Ekşi Sözlük'ün bu kez de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ve tecavüzle suçlanan HDP'li Tuma Çelik'in başlıklarını gündemden düşürdüğü belirtildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında kürsüye çıkan İYİ Parti'nin milletvekili adayı da olan İstanbul il yöneticisini tanımadı. "Siz de mi emekli polis memuru musunuz?" diye soran Akşener, aldığı yanıt karşısında eliyle sus işareti yaptı.

Bu görüntü Ekşi Sözlük'te konuşulmaya başlansa da başlığın kısa süre içinde gündemden düştüğü görüldü.

ÖNCE AKŞENER, SONRA ÇELİK'İN HABERİ GÜNDEMDEN DÜŞTÜ

Ardından, HDP'den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, seçim çalışmaları sırasında tanıştığı D.K. adlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davada delil yetersizliğinden beraat etmesi sözlük gündemindeki yerini aldı.

Ancak bu haberin yer aldığı başlık da Ekşi Sözlük'te kısa sürede gündemden düştü.

Daha önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili olumsuz haberleri gündemde tutmadığı öne sürülen ve bu nedenle eleştirilerin hedefi olan Ekşi Sözlük, yeniden tepkileri topladı.

"KAÇ LİRA FATURA KESECEK?"

Selami Haktan isimli sosyal medya fenomeni, "Ekşi Sözlük, Meral Akşener'in tiyatro videosu ile HDP'li tecavüzcü vekil Tuma Çelik'in skandal başlıklarını gündemden kaldırdı." mesajını paylaştı.

Haktan, "Ekşi Sözlük bu ay İYİ Parti ve HDP'ye kaç lira fatura kesecek?" sorusunu

yöneltti.

AK PARTİ'Lİ BİRİNCİ: BİZE HER GÜN SÜFLİ SAYFALAR EKLİYORLAR

Haktan'a yanıt veren AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci, "Ekşi suratlar onlara bunu yaparken, bize her gün süi sayfalar ekliyorlar. Umurumuzda mı? Hayır" diyerek durumu eleştirdi.