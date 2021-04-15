İYİ Parti'nin tiyatrosu kürsüde bozuldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında kürsüye çıkan İYİ Parti'nin milletvekili adayı da olan İstanbul il yöneticisini tanımadı. "Siz de mi emekli polis memuru musunuz?" diye soran Akşener, aldığı yanıt karşısında eliyle sus işareti yaptı.

İYİ PARTİ YÖNETİCİSİ VE MİLLETVEKİLİ ADAYINI TANIYAMADI

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada emekli polis Erdinç Emecan'a söz verdi.

Emecan'ın kürsüden indiği sırada yanına gelen İYİ Parti yöneticisini tanımayan Akşener, "Siz de mi emekli polis memuru musunuz?" diye sordu.

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🔹Meral Akşener bu haftaki grup toplantısına ‘emekli vatandaş’ olarak iyi parti istanbul il yöneticisi ve milletvekili adayı olan eski emniyet amirini çıkarttı.



Sosyal medyada olay dalga konusu oldu pic.twitter.com/RtWQPi5vRE — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 14, 2021

ELİYLE SUS İŞARETİ YAPTI

Yanına gelen kişi, İYİ Parti İstanbul il yönetiminde ve milletvekili adayı olduğunu söyleyince Akşener "Şişşt" diyerek eliyle sus işareti yaptı.

MASKE BAHANESİ

Akşener, daha sonra durumu kurtarmak için maskeden dolayı partisinin yöneticisini tanımadığını öne sürdü.