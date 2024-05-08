İstanbul Havalimanı'nda faciadan dönüldü!

ABD merkezli FedEx kargo şirketine ait FX6238 sefer sayılı Boeing 767 tipi uçak saat 08.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na yaklaştı.

Paris-İstanbul seferini yapan uçağın ön iniş takımları açılmayınca pilot gövde üzerine iniş kararı aldı. Pilot, havalimanı yetkilileriyle iletişim halinde uçağı gövde üzerine başarılı bir şekilde indirdi.

İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA'nın gerekli birimleri ve havalimanı itfaiye ekipleri uçağa yangın ihtimaline karşı müdahale ederken, kazada ölüm ya da yaralanma yaşanmadı.

Ucuz atlatılan kaza nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda hava trafiğinin etkilenmediği öğrenildi. Uçuşlar havalimanın diğer pistlerine yönlendirildi.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama

Olaya dair uzman isimlerin görevlendirildiğini ve araştırma-inceleme çalışmalarının başladığını duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Uçağa yangın ekipleri ve kurtarma ekipleri anında müdahale etti. Ölü ve yaralı bulunmuyor." açıklamasını yaptı.

Uçağın iniş anı...