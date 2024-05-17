Dilan Polat hakkında yeni karar!

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Dilan Polat, cezaevinde sinir krizi geçirmiş ve kendini yaralamıştı.

Vücudunda kesik ve morluklar oluşan Dilan Polat hakkında, avukatı tarafından cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunulmuştu.

Karar çıktı

Dilan Polat ile ilgili tahliye kararı reddedildi. Günlerdir tutuksuz yargılanacağı yönünde algı yapılan Polat Ailesi'nin aylık tutukluluk değerlendirmesi Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapıldı.

Nöbetçi hakimlik, Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu bütün sanıkların tutukluluğuna devam kararı verdi.