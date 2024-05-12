İsrail'in Eurovision'a katılımı protesto edildi

Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Büyük Meydan'da (Stor Torget) toplanan yaklaşık 30 bin kişi, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarılmasını istedi.

"Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun" ve "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartların yanı sıra Gazze'de öldürülen çocukları temsilen maketler taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin", "İşgale son" ve "Katil İsrail" şeklinde sloganlar attı.

Burada yapılan konuşmada, 200 güne yakındır İsrail'in çocuk, bebek, yaşlı, kadın demeden Filistinlilerin üzerine bomba yağdırdığına dikkati çekilerek, soykırımcı İsrail'in Eurovision'a davet edilmesi de iki yüzlülük olarak nitelendirildi.

Eurovision finalinde İsrailli Eden Golan, sahnesi sırasında yuhalandı ve Filistin sloganları atıldı.pic.twitter.com/7E2Do8sc40 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 12, 2024

İsveç'in Malmö kentinde bir araya gelen Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve İsrail'in Eurovision'a katılımını protesto etti. pic.twitter.com/EnjihIZBS8 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 12, 2024

Belçika televizyonu Eurovision'un final yayınını kesti

Eurovision'un büyük finali İsvaç'in Malmö kentinde ptotestoların gölgesinde gerçekleşti. Belçika'da Flamanca yayın yapan VRT, Eurovision'un finalinin başlangıcında yayını keserek İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

Kanalın yayımladığı mesajda "Bu bir sendika eylemidir. İsrail devletinin insan hakları ihlallerini kınıyoruz. Ayrıca İsrail, basın özgürlüğünü yok ediyor. Bu nedenle yayınımıza bir süreliğine ara veriyoruz. Şimdi ateşkes." ifadeleri yer aldı.