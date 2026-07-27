Fuzul, Kulu şubesini açtı: Türkiye genelindeki şube sayısını 256’ya çıkardı

Tasarruf finansman sektöründe faaliyet gösteren Fuzul, Konya’nın Kulu ilçesinde hizmete açtığı yeni şubeyle Türkiye genelindeki şube sayısını 256’ya çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Camiikebir Mahallesi’nde düzenlenen açılış törenine Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, yönetim kurulu üyeleri Eyüp Akbal ve Zeki Akbal’ın yanı sıra ilçe protokolü ile davetliler katıldı.

Yeni şubeyle birlikte ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi olmak isteyen vatandaşlara tasarruf finansman çözümlerini uzmanlarla yüz yüze değerlendirme imkanı sunulacak.

Şirket, dijital kanalların yanı sıra şubelerini de müşterilerle güven ilişkisinin kurulduğu temel temas noktaları olarak konumlandırırken, ihtiyaçların doğrudan paylaşılabildiği ve bütçeye uygun çözümlerin birlikte planlandığı bir hizmet modeli benimsiyor.

Geçen yılı 173 şube ve 2 bin 347 çalışanla tamamlayan Fuzul, Kulu şubesinin açılmasıyla birlikte Türkiye genelindeki 256 şubesi aracılığıyla yerel istihdama katkı sunmayı sürdürüyor. Şirket ayrıca, bu yılın ilk 6 ayında bir önceki yıl boyunca gerçekleştirdiği toplam teslimatların yaklaşık yüzde 98’ine ulaştığını bildirdi.

“Güvenilir bir muhatapla ilerlemenin önemini biliyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, 34 yıldır vatandaşların ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi olma hedeflerine eşlik ettiklerini belirtti.

Akbal, “Şubelerimiz aracılığıyla müşterilerimizi kendi yaşadıkları bölgelerde dinliyor, ihtiyaçlarını anlıyor ve bütçelerine uygun çözümleri birlikte şekillendiriyoruz. Şube ağımızı genişletirken tasarruf finansman sisteminin erişimini artırıyor, bulunduğumuz bölgelerde yeni çalışma imkanlarının oluşmasına da katkı sunuyoruz. Kulu’da doğup büyümüş biri olarak, Fuzul’ün hemşehrilerimize memleketimde değer sunması, benim için ayrıca kıymetli. Kulu şubemizin uzun yıllar boyunca hemşehrilerimizin yanında olmasını ve nice hedefin gerçeğe dönüşmesine vesile olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.