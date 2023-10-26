 Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 33 terörist etkisiz!

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta son bir haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, MSB'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla 29 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda 100 gemi ile geçit töreni icra edeceğini bildirdi. TCG Anadolu gemisinin de katılacağı törende, 100 geminin yanı sıra Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ile 20 muharip uçağın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlayacağını aktardı. Bu törenin, Türk donanmasının en büyük geçit töreni olacağını belirten Aktürk, törende ayrıca 101 pare top atışı yapılacağını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kesintisiz ve kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 33 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 1715'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 39 bin 58'e ulaşmıştır. Ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Avaşin, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflere yönelik 25 Ekim'de hava harekatı icra edilmiştir. Bu kapsamda teröristlerce kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 19 hedef başarıyla imha edilmiş ve çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir" diye konuştu.

'1 YIL İÇERİSİNDE 417 TACİZ VE SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

TSK'nın Suriye'deki harekat alanlarına gerçekleştirilen taciz ve saldırıların da sürdüğünü dile getiren Aktürk, "Suriye'de harekat alanlarımızda oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik yıl içerisinde gerçekleştirilen 417 taciz ve saldırı girişimine gerekli karşılık verilerek, 26'sı son bir haftada olmak üzere 1298 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Gereken yer ve zamanda terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığımız; artan bir etki ve yoğun bir baskıyla sürecek, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar amasız ve amansız bir şekilde devam edecektir" dedi.

'HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENEN KİŞİ SAYISI 179 BİN 677'

Sınırların güvenliği ve yasa dışı geçişleri engellemek adına yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi veren Aktürk, "Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunan hudutlarımızda, son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 550 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 7'si FETÖ terör örgütü mensubudur. 3 bin 339 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 10 bin 413'e yükselmiştir. Bu şahıslardan 389'u FETÖ mensubu olmak üzere toplam 555 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 179 bin 677 olmuştur. Ayrıca geçtiğimiz bir hafta içerisinde icra edilen operasyonlarda 193 bin adet uyuşturucu hap, 9 adet muhtelif silah ele geçirilmiştir. 1 Ocak'tan itibaren icra edilen operasyonlarda ise 4 bin 900 kilogram uyuşturucu, 194 bin 550 adet muhtelif uyuşturucu hap ve 34 adet silah ele geçirilmiştir" açıklamasında bulundu.

'GAZZE'YE 9 UÇAKLA 213 TON YARDIM GÖNDERİLDİ'

MSB'nin, yurt içinde ve dışındaki insani yardım faaliyetlerine de ilgili bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde destek verdiğini dile getiren Aktürk, "Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle Gazze için hazırlanan insani yardım malzemelerinin sevkine devam ediyoruz. Son olarak 23, 24 ve 25 Ekim'de 5 adet A400M ve 1 adet C-130 uçağımız ile yardım malzemeleri Mısır'a nakledilmiştir. Böylece bugüne kadar 9 uçakla toplam 213 ton gıda, battaniye ve tıbbi yardım malzemesi bölgeye ulaştırılmıştır. Bu vesileyle İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmaların ve Gazze'deki sivillere yönelik saldırıların derhal sonlandırılması ve acilen insani bir ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz hem insani yardım konusunda üzerini düşeni yapmaya hem de kalıcı çözüm için gerekli girişimlerde bulunmaya devam etmektedir" dedi.

'GAZZE İÇİN İNSANİ KORİDOR OLUŞTURULMALI'

Öte yandan bakanlık kaynakları, Gazze'ye yönelik yardım faaliyetlerinin devam edeceğini; ancak en önemli konunun yardımların Gazze'ye ulaşması olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze için söylediği 'Diplomatik, gerekirse askeri tüm yolları devreye sokmaya devam edeceğiz' sözlerine yönelik ise kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerekli açıklamaları yaparak, Gazze konusunda Türkiye'nin sorumluluk almaktan asla kaçınmayacağını vurguladığını bildirdi. TSK'nın bugüne kadar kendisine verilen her türlü görevi başarıyla yerine getirdiğini belirten kaynaklar, Türkiye olarak ateşkes ve barışa giden, akan kanın durması için çabaların devam ettiğini, Gazze halkına insani yardımların ulaştırılması konusunda da askeri imkan ve kabiliyetlerin de devrede olduğunu aktardı. İsrail'e, sivillere yönelik saldırılarını durdurma çağrısı yapan kaynaklar, Gazze'deki acil ihtiyaçları karşılamak için ise hemen bir insani koridor oluşturulması gerektiğini bildirdi.