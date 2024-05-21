İmamoğlu, İstanbulluların parasını Roma'ya akıttı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 45'i basın mensubu toplam 73 kişi, İstanbul’da düzenlenecek 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları’nın imza töreni için İtalya’nın başkenti Roma’ya gitti.

Patronlar Dünyası’ndan Mustafa Ali Akyol’un haberine göre, İBB’nin kalabalık heyeti, Roma’da Parco Dei Principi Grande Hotel'de konakladı.

İBB tarafından organize edilen İtalya seyahati için ortalama 10-15 milyon TL arasında bir harcama yapıldığı ve THY'den BOEING 737 uçağının kiralandığı öğrenildi. Parco Dei Principi Grande Hotel'de bir gece konaklama ücretinin ise 80 bin TL ile 110 bin TL arasında değişiklik gösterdiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da tepki geldi

"31 Mart seçimlerinde el değiştiren bazı belediyelerin, görüyoruz ki ilk icraatlarından biri içki tüketiminin yaygınlaştırılması oluyor." şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İtalya'nın başkenti Roma'ya yaptığı alkollü geziye tepki gösterdi.

Kimler katıldı?

Geziye katılan gazeteciler arasında ise Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Ruşen Çakır, Barış Pehlivan ve Ertuğrul Özkök de yerini aldı.

Geziye davet edilen Fatih Altaylı’nın, "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü sırasında düzenlenen saldırıyı ve saldırganı övdüğü gerekçesiyle resen başlatılan soruşturmada konulan “yurtdışı yasağı” nedeniyle Roma’ya gidemediği öğrenildi.