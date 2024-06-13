Bakan Şimşek'ten vergi düzenlemesi açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paket yakın zamanda TBMM’ye sunulacak.

İlgili tüm taraflardan gelen geribildirimler doğrultusunda borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz."