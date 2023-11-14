İkinci “Güniz Sokak” mı doğuyor?

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 13 yıllık genel başkanlık görevini kurultayda Özgür Özel’e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasetten uzak kalmayacağı ve bir çalışma ofisi kuracağı iddiaları bir anda Başkent kulislerinde konuşulur oldu.

Kılıçdaroğlu’nun yakın ekibinin ofis kurma çalışmalarıyla ilgili yürüttüğü aralıksız çalışmaların tüm detaylarına Ajans Haber ulaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 2021 yılında kurulan ve aralarında 3 eski genel başkanında bulunduğu İkinci Yüzyıl Enstitüsü Vakfı (İYEV) çatısı altında çalışmalarını yürüteceği ilk dikkati çeken detaylar arasında.

Vakfın Danışma Kurulu'nda CHP ve SHP’de genel başkanlık yapan Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın bulunuyor. Kurulda DYP ve İYİ Parti kökenli Ayfer Yılmaz, DSP'li Uluç Gürkan, CHP'li Sencer Ayata ve Rıza Türmen'in yanı sıra HDP'den de Ayhan Bilgen ve Ahmet Türk bulunuyor.

6’LI MASANIN GENEL MERKEZLERİNE KOMŞU OLACAK

Kılıçdaroğlu’nun yakın çalışma arkadaşları, İkinci Yüzyıl Enstitüsü Vakfı’nın Ankara Karum AVM’de bulunan genel merkez ofisini taşıma çalışmalarını başlattı.

Yeni adresin 6’lı Masa'da Saadet Partisi hariç CHP, İYİ Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi ile Gelecek Partisi’nin de bulunduğu Çankaya ilçesindeki Mustafa Kemal Mahallesi’nde olması ise dikkatleri çekti.

İKİNCİ “GÜNİZ SOKAK” MI DOĞUYOR? SORUSU AKLA GELDİ

CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun nasıl bir yol izleyeceği, CHP aktif siyasetine yön verip vermeyeceği tartışmaları beraberinde, yeni kurulacak ofisle “İkinci bir Güniz Sokak mı doğuyor” sorularını akıllara getirdi.

Yeni çalışma ofisinde CHP’den bazı milletvekilleri de dahil olmak üzere bazı isimlerle hareket edeceği iddia edilen Kılıçdaroğlu’nun burada hem parti içerisinden hem de siyasetten isimlerle görüşmeler yapacağı ifade ediliyor.

GÜNİZ SOKAK OLAYI

9’ncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 2002 yılında Çankaya Köşkü’nden ayrıldıktan sonra eşi Nazmiye Demirel ile birlikte Çankaya ilçesi, Kavaklıdere semtinde Güniz Sokak’taki evinde yaşadı.

Demirel, ölüm tarihi 2015 yılına kadar 13 yıl boyunca siyasete Güniz Sokak’ta “bir bilen, bilge lider” olarak bu adreste yön verdi.