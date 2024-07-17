CHP MYK’da gündem: Tanju Özcan krizi

TBMM kulisleri ve CHP Genel Merkezi'nde, CHP MYK’nın Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sarf ettiği sözler sonrasında nasıl bir tavır alacağını konuşuluyor. CHP’deki Tanju Özcan krizinin, parti içindeki dengeleri, parti iç dinamiklerini ve geleceğini nasıl etkileyeceğini Ajans Haber okurları için araştırdık.

Gözler CHP MYK’da

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), bugün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanacak. Toplantının en önemli gündem maddesi, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sosyal medya üzerinden yaptığı eleştiriler olacak. Özcan, Kılıçdaroğlu'na "Sen tanrı mısın, tarikat lideri misin?" şeklinde ifadelerle yüklenmişti. Bu durum, parti içinde ciddi bir tepkiyle karşılandı.

Tanju Özcan Yüksek Disiplin Kuruluna Sevk Edilir mi?

CHP milletvekilleri ve örgütleri, Özcan’ın Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmesini bekliyor. Eğer MYK, bu kararı almazsa partide yeni bir kriz yaşanabileceği öne sürülüyor. Özcan daha önce CHP tüzüğüne aykırı davranışları nedeniyle ihraç edilmiş, ardından Parti Meclisi tarafından affedilerek geri dönmüştü. Kulislerde, Özcan’ın disipline sevk edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan Tepkiler

Kılıçdaroğlu, Özcan’a yanıt vererek "cenazeme gelme" demişti. Ayrıca, Kılıçdaroğlu’nun "bana bağlı 50 milletvekili var" şeklindeki açıklaması sosyal medyada tartışmalara yol açmış ve bu açıklama yalanlanmıştı. Ekrem İmamoğlu’nun Özcan’a yakın olduğu ve MYK kararının “bunu İmamoğlu istedi” algısını yaratabileceği ifade ediliyor.

Olağanüstü Kurultay İhtimali

Özcan’ın disipline sevk edilmemesi durumunda, bazı milletvekilleri Genel Merkez’in parti içindeki etkisinin sorgulanabileceğini belirtiyor. Tepki gösteren delegelerin olağanüstü kurultay çağrısı yapma ihtimali de gündemde. Olağanüstü kurultay için 240 delegenin imzası gerekiyor.