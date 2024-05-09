DEPREM BÖLGESİNE HAFIZALARI TAZELEYEN ZİYARET

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok yıkıma uğrattığı Hatay’a ulusal medya yöneticilerini davet ederek bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ajans Haber olarak benim de katıldığım bu gezi, öncelikle medya yöneticilerinin hafızalarını tazeleme noktasında çok faydalı oldu.

Ben de bölgeye ilk gün gitmiştim ve “asrın felaketi”nin benzeri görülmemiş acılarına 36 gün tanıklık etmiştim.

Bölgeden döndükten sonra da basın yayın kuruluşları olarak buradan gelen haberleri kendi mecralarımızda sürekli yayımladık, ilgili Bakanlıkların buralarda yaptığı çalışmaları da yakından takip ettik. Ancak Bakan Mehmet Özhaseki’nin bizleri Hatay’a davetiyle bölgeyi yeniden görme fırsatımız oldu.

Bizler bölgeden döneli günler aylar olmuştu ancak devletin durmadan devam eden hummalı çalışmasını gördük bir kez daha.

Bakan Özhaseki, 18 ilimizi etkileyen ve 14 milyon insanımızın zarar gördüğü iller arasında 254 bin bağımsız birimin yerle bir olduğu Hatay’da bizlere çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Hatay’da 68 şantiyede çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü ve konutları en geç bir sene içerisinde hak sahiplerine teslim edeceklerini açıklayan Bakan Özhaseki, şu ana kadar Hatay’da 10 bin 889 konutun teslim edildiğini söyledi.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Bakanlık Hatay’ın yanı sıra afet bölgesinde TOKİ, Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile adeta bir seferberlik ilan ederek 400 bine yakın konut inşaatını devam ettiriyor. Ve Bakan Özhaseki’de “Buralardayız. Hiç çıkmıyoruz. Bu konutlar bitinceye kadar, en son vatandaş da evine oturup ‘Allah sizden razı olsun’ deyinceye kadar inşallah buralarda olmaya devam edeceğiz.” sözleriyle kararlı çalışmalarını dile getiriyor.

Sizlere afet bölgesiyle ilgili sürdürülen çalışmalarla ilgili kısa bir de bilgi notu aktarmak istiyorum:

-Deprem bölgesinde, AFAD’a göre 400 bin 904 konut ve 40 bin 486 iş yeri olmak üzere toplam 441 bin 390 hak sahibi bulunuyor.

-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; afet bölgesinde 395 bin 649 konut ve 37 bin 156 ticari alan olmak üzere toplam 432 bin 805 bağımsız bölümün inşasını sürdürüyor.

-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; 1.240 şantiyede, 110 bin kişilik işçiyle çalışıyor.

-Bakanlık bugüne kadar 11 şehirde 76 bin konut teslim etti. Bu şehirler ve konut sayıları şöyle;

Kahramanmaraş 17 bin 592, Gaziantep 14 bin 710, Hatay 10 bin 889, Adıyaman 8 bin 216, Malatya 7 bin 881, Diyarbakır 4 bin 415, Osmaniye 3 bin 572, Elâzığ 3 bin 93, Şanlıurfa 2 bin 446, Adana 2 bin 316, Kilis 1.494.

Ayrıca bu yılın sonuna kadar, toplamda 200 bin konut hak sahiplerine teslim edilecek.

Deprem konutlarının tamamı, 2025 yılının Eylül ayına kadar, hak sahibi depremzedelere verilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremden hasar gören şehirlerin merkezlerini, ana caddelerini, bizzat kendileri yapıyor. Çünkü şehirlerin meydanları yıllarca o şehrin kimliği olduğu için Bakanlık bu konuda hassas bir çalışma yürütüyor.

Bakanlık, afetten zarar gören şehirlerin altyapıları için belediyelere 64 milyar TL hibe desteği veriyor. Bunun için de belediyelere herhangi bir borçlandırma yapmıyor.

HATAY özelinde ise bilgiler şöyle;

Hatay’da AFAD, 139 bin 879 konut, 15 bin 603 ticari alan olmak üzere toplam 155 bin 482 adet hak sahibi tespit etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 130 bin 363 adet konut ve 12 bin 392 ticari alan olmak üzere toplam 142 bin 995 adet bağımsız bölümün yapımına devam ediyor.

Bakanlık, şu ana kadar Hatay’da afetzedelere 10 bin 889 konutun teslimini gerçekleştirdi.

Bakanlık, aynı zamanda Hatay’da yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında belediyeye toplam 14 milyar 200 milyon TL hibe desteği veriyor.

Yürütülen bu kararlı çalışmalarla depremzedelerin kalıcı konutlarına kavuştuğu o günü de hep birlikte yaşamayı diliyorum.