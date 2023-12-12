CHP'de adaylık sürecinde Kılıçdaroğlu etkisi!

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kaybettiği genel başkanlık koltuğunun ardından parti genel merkezinin yakınında kendisi için tutulan İkinci Yüzyıl Vakfı’nda çalışmalarını başlattı. Kılıçdaroğlu’nun yeni ofisindeki çalışma önceliğinin 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için belediye başkan adaylarına yönelik olduğu öğrenildi.

İLK HEDEFİ İMAMOĞLU MU?

Kılıçdaroğlu’nun daha önce Ankara’nın başka bir semtinde olan ancak CHP’nin yanı sıra 6’lı masa üyeleri İYİ Parti, Deva ve Gelecek partilerinin de bulunduğu Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde tutulan ofiste, İkinci Yüzyıl Vakfı üzerinden parti içi dinamikleri kontrol edeceği öne sürülüyor.

Yeni çalışma ofisinde CHP’den bazı milletvekilleri de dahil olmak üzere bazı isimlerle hareket edeceği iddia edilen Kılıçdaroğlu “İkinci bir Güniz Sokağı” algısı da oluşturdu.

Kılıçdaroğlu yeni ofisinde Vakıf üzerinden partililerle bağını sürdürürken akademi üzerindense parti içindeki muhalefet blokunu zinde tutmayı deneyecek.

Kaynaklar, Kılıçdaroğlu'nun ilk planının yerel seçimlerde kazamaması durumunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu küskünlerle hareket ederek yıkacağı yönünde olduğunu belirtiyor.

31 MART’TA KAYBEDİLİRSE NELER OLACAK?

Kılıçdaroğlu’nun yapacağı hamleler sadece İmamoğlu’na yönelik değil. Kılıçdaroğlu, 31 Mart'ta olası bir yenilgi durumunda 800'den fazla delegenin imzası ile olağanüstü kurultay isteyecek. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, şimdiden İmamoğlu'nun yerel seçime dönük vaatlerle yanına çektiği 307 delegenin peşine düştü.

Kulislerde, yerel seçimde İstanbul'un kaybedilmesi halinde, 800'den fazla delegenin imzasıyla olağanüstü kurultaya gidileceği ve bu tarihin 6-9 Eylül'de değil mayıs ayı içinde gidileceği konuşuluyor.

ÖZEL, KILIÇDAROĞLU’NA DESTEK VEREN BAŞKANLARIN ÜSTÜNÜ MÜ ÇİZDİ?

Kurultayda CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Özgür Özel’in de Kılıçdaroğlu'na destek veren belediye başkanlarına yönelik bir yaptırımının olup olmayacağı CHP içerisinde en çok konuşulan konuların başında.

Çiçeği burnunda yeni Genel Başkan Özel’in CHP'de istenmeyen belediye başkanlarıyla ilgili neler yapacağı merak konusu.

Özel, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'nda Kılıçdaroğlu'nu destekleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermeyeceği artık kesinleşmiş gibi.

Ankara'da ise Kılıçdaroğlu'nun varisi olarak tanımlanan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in yerine yeni bir isim arayışına Kılıçdaroğlu’nun karşı çıktığı ve CHP Genel Merkezi yöneticilerine “Alper Taşdelen, yeniden aday olsun” mesajı gönderdiği konuşuluyor.

Bu arada Çankaya Belediye Başkan adaylığı için CHP’den aday adayı olan eski Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın ise ABB Başkanı Mansur Yavaş cephesinden kendisine sıcak bakılmadığı, bu anlamda birbirleriyle ters düşebilecekleri tedirginliği de yaşanıyor.

Çankaya’da CHP için iyi bir isim bulunamazsa TİP’in aday çıkarması da gelen bilgiler arasında.

MEMNUNİYET ANKETİ YAPILIYOR

CHP Genel Merkezi “memnuniyet anketi” çalışması başlatırken İstanbul'da iki ve üzeri dönemdir belediye başkanlığı yapan isimlerin listelerde kendisine yer bulamayacağı belirtiliyor.

CHP’nin Adalar teşkilatının Erdem Gül’ün aday gösterilmemesi ve Adalarda ikamet eden bir ismin tercih edilmesi yönündeki isteği ön plana çıkarken Gül’ün Orhan Pamuk’tan destek istediği öne sürüldü.

İstanbul’da aynı zamanda Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Sarıyer'de Şükrü Genç ve Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin yeni dönemde aday olması beklenmiyor.

HANGİLERİYLE YOLA DEVAM ETMEYECEK?

Özel'in CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından en az üçüyle yola devam etmeyeceği konuşulurken Kurultay'da Özel'in konuşmasını engellemek isteyen grubu yönlendirmekle suçlanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği konusunda ise belirsizlik devam ediyor.

Akla ilk gelen soru ise “Kılıçdaroğlu’nu kurultayda destekleyen diğer büyükşehir belediye başkanları ne olacak?”

Antalya'da Muhittin Böcek, Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Mersin'de Vahap Seçer, Muğla'da Osman Gürün ve Tekirdağ'da Kadir Albayrak'ın yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği belirsizliğini korurken Ankara'da Mansur Yavaş'ın diğer adaylara kıyasla aday gösterileceği ifade ediliyor.