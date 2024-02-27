Hilmi Güler'den Ordulu hemşerilerine davet!

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, yarın İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek programa Ordulu hemşerilerini davet etti.

Hilmi Güler'in davet mesajında şu ifadelere yer verildi;

"Değerli Ordulu hemşehrim, Ülkemizin dört bir yanında şehrimizi tanıtan, şehrimize hizmet eden, ülkesi ve istikbali için koşturan siz kıymetli kardeşlerimin her birini gönülden tebrik ediyor, Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizin büyümesi, güçlenmesi ve her alanda ilerlemesi için gece-gündüz mücadelemizi sürdüreceğiz.

Bu vesileyle birlik ve beraberliğimiz için sizlerle bir araya geleceğimiz akşam yemeği programında görüşmemizi temenni ediyor, katılımlarınızı diliyorum."

Tarih: 28 Şubat 2024- Çarşamba

Saat: 19.00

Yer: Haliç Kongre Merkezi- İstanbul-Beyoğlu