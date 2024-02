Halil Umut Meler davasında karar!

Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda 11 Aralık 2023’te MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor arasında oynanan Trendyol Süper Lig karşılaşmasının bitiş düdüğünün ardından sahaya giren Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Hakeme saldırı soruşturmasında Faruk Koca ile Kenan Çelikkaya ve Yunus Şahin, tutuklandı. 3 kişi daha sonra soruşturma aşamasında tahliye edildi.

Olayın ardından Ankaragücü Kulüp Başkanlığı görevinden istifa eden Faruk Koca ile Kenan Çelikkaya, Yunus Şahin ve Osman Erkam Can hakkında dava açıldı. Sanıkların, 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama', 'tehdit' ve 'yasak alanlara girme' suçlarından Ankara Batı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Sanıklardan sadece Osman Erkam Can, hazır bulundu, diğerleri katılmadı. Hakimin dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından Adli Tıp Kurumu raporunun gelmediği bildirildi. Söz verilen sanık Can, önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyledi. Can’ın avukatı, müvekkilinin MKE Ankaragücü’nde A takımı sorumlusu olarak görevli olduğunu, taraftar olmadığını ve bu nedenle seyirden men yasağının müvekkilinin işine engel olduğunu, bu yasağın kaldırılmasını talep etti. Faruk Koca’nın avukatı ise tanıkların dinlenmesini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Osman Erkam Can'a verilen seyirden men yasağının kaldırılması talebinin reddine ve tanıkların dinlenmesine karar verdi. Ayrıca hakem Meler ile ilgili talep edilen raporun tanzimi için Adli Tıp Kurumu'na yeniden yazı yazılmasına hükmedilerek, duruşma 26 Haziran’a ertelendi.