Hakkari'de mağaraya gizlenmiş silah ve el bombaları ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, mağaraya gizlenmiş silah ve el bombaları bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, ilçe kırsalında yapılan aramada PKK'lı teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen mağarada 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait 5 şarjör, 5 el bombası ve 4 pil ele geçirildi.
Bölgede operasyon sürüyor.
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