AjansHaber.com.tr Gündem Gazze'de can kaybı 32 bin 975’e yükseldi

Gazze'de can kaybı 32 bin 975’e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı sayısı 32 bin 975’e yükseldi. Birleşmiş Milletler, Gazze’de 2 yaşın altındaki her 3 çocuktan 1'inin akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığını açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 5 saldırıda 59 kişinin hayatını kaybettiği, 83 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Açıklamada Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 32 bin 975’e, yaralı sayısının ise 75 bin 577’ye yükseldiği belirtildi.

Yetersiz beslenen çocuk sayısı artıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından yapılan açıklamada, kuruluşun her ay Gazze’deki 1.45 milyon kişiye gıda yardımı sağladığı ancak kıtlık yaşanmasının beklendiği, bu nedenle ateşkes yapılması gerektiği kaydedildi.

Yetersiz beslenen çocuk sayısının rekor hızla arttığı vurgulanan açıklamada, 2 yaşın altındaki her 3 çocuktan 1'inin akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığı ifade edildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Gece kulübündeki yangın: 29 ölü!
Dışişleri Bakanlığı'ndan Şam'daki saldırıya kınama
Ankara'da sandıkların yaklaşık %90'ı açıldı!
İzmir'de sandıkların yüzde 95'ten fazlası açıldı!
Kur'an-ı Kerim'i yakan Momika, Norveç'te öldü!
YSK Başkanı Yener'den yayın yasağı açıklaması!
Mart ayı enflasyon verileri açıklandı!