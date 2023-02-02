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Erzincan'da otobüs kara saplanınca 41 yolcu mahsur kaldı!

Erzincan'da kara saplanan otobüsteki 41 yolcu ekiplerce tahliye edildi.

Ağrı-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü, Erzincan-Erzurum D100 kara yolu Mercan-Kargın arasında yoldan çıkarak kara saplandı.

Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu bölgede, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istendi.

Bölgeye yönlendirilen Tercan İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaymakamlık ve Tercan Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, otobüsün bulunduğu noktaya ulaştı.

Ekiplerce otobüsten tahliye edilip minibüslerle ilçedeki dinlenme tesisine götürülen yolculara, Kaymakamlıkça çorba ikram edildi.

Yolcular, daha sonra farklı bir otobüsle yollarına devam etti.

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