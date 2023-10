Emine Erdoğan'dan "sıfır atık" mesajı: Hazırlıklarımızı yapıyoruz

Kentsel gelişim hedeflerini geliştirmek ve şehirlerin önemine dikkat çekmek amacıyla ilan edilen ve her yıl 31 Ekim'de farklı bir şehirde kutlanan Dünya Şehirler Günü, bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve ilk kez bir ilçe belediyesinin ev sahipliğinde Üsküdar'da kutlandı. 'Herkes için sürdürülebilir kentsel geleceğin finansmanı' temasıyla düzenlenen 2023 Dünya Şehirler Günü programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı.

"BARIŞ VE ADALETİ TESİS EDECEK GİRİŞİMLERE İHTİYACIMIZ VAR"

Programda Emine Erdoğan’ın yanı sıra Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, farklı ülkelerden bakanlar, sıfır atık danışma kurulu üyeleri ve çok sayıda davetli yer aldı. Emine Erdoğan konuşmasına, Filistin’de hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek başladı. Erdoğan, "Filistin’de yalnızca siviller hayatını kaybetmiyor. İnsanlığın ortak vicdanı ve ortak umudu da pervasızca yok ediliyor. Nefretin, savaşın ve düşmanlığın hızla yayıldığı bugünlerde barış ve adaleti tesis edecek, birlikte yaşama kültürünü pekiştirecek girişimlere hiç ihtiyacımız olmadığı kadar şu anda ihtiyacımız var" sözleriyle başladı.

"ARAŞTIRMALARA GÖRE 2050 YILINA KADAR HER 10 KİŞİDEN 7’Sİ ŞEHİRLERDE YAŞAYACAK"

Şehirlerin insanın medeniyet yolculuğunda geliştirdiği düşünce birikiminin bir ürünü olduğunu söyleyen Emine Erdoğan, "Şehirleri inşa edip dönüştürürken, toplumsal kimlik ve kültürü de dönüştürdüğümüzü de unutmamak gerekir. Küresel her türlü değişimin anahtarı bir anlamda şehirleşmede gizlidir. Öte yandan kentleşmenin durdurulamaz bir hızda arttığı modern dünyada şehirlerin önemi farklı bir boyut kazanmıştır. Araştırmalar 2050 yılına kadar her 10 kişiden 7’sinin şehirlerde yaşayacağını ortaya koyuyor. Hızlı kentleşme birçok kriz ve sınamayı da beraberinde getiriyor. Ortaya çıkardığı en önemli sorunlardan bir tanesi şüphesiz dünyamızı kanayan bir küreye çeviren iklim değişikliği" ifadelerini kullandı.

"GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRİRSEK HAYAL ETTİĞİMİZ GELECEK ÇOK UZAKTA DEĞİL"

Emine Erdoğan, “Gelinen noktanın vehametini artık olası ihtimaller ve sayılarla değil bizzat yaşadığımız afetler ve kayıplarla konuşuyoruz. Yaşadığımız iklim temelli krizler bize bugün mümkün gözükmeyen şeyin yarının kaçınılmazı olabileceğini acı yoldan öğretiyor. Çevremizi hızla dönüştüren iklim krizi ve beraberinde getirdiği sayısız soruna karşı ise elimizde büyük bir güç var. Sahip olduğumuz bu an. Her geçen gün yaklaşsak bile henüz geri dönülmez eşiği geçmedik. Dünü ve geleceği konuşmaktan ziyade artık şimdiye odaklanmak gerekiyor. Şimdi vaatleri ve ihtimalleri önümüze koyup somut kararlar almanın vakti. Şimdi, kimsenin geride kalmadığı kapsayıcı bir sürdürülebilirliği hayata geçirme vakti. Şimdi 2030’u beklemeden sürdürülebilirliğin, adaletin ve refahın hüküm sürdüğü şehirleri ve yaşama herkes için tesis etme vakti. Burada her bir insana sorumluluk ve görev düşüyor. İnanınız ki bizler, bu şekilde küresel düzlemde güçlerimizi birleştirirsek hayal ettiğimiz gelecek çok uzakta değil. İklim krizini derinleştiren kentler aynı zamanda dünya nüfusunun yarısından fazlasına ve küresel gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 80’ine sahip eşsiz birer potansiyel kaynağıdır" diye konuştu.

"KÜRESEL SIFIR İYİ NİYET BEYANI 59 ÜLKEDEN DESTEK ALDI"

Erdoğan, "6 sene önce başlattığımız sıfır atık projesi bizim için bu potansiyelin açık bir ispatı oldu. Geldiğimiz noktada ülkemizde edindiğimiz kazanımların sınırları aşarak küresel bir hareketi doğurduğuna şahitlik ediyoruz. Geçtiğimiz sene Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri sayın Guterres ile ilk imzalarını attığımız küresel sıfır iyi niyet beyanı onlarca devlet başkan eşi, bakan ve uluslararası atık temsilcisinin parçası olduğu bir hayal ortaklığına dönüştü. Bugün artık bir web sitesi üzerinden herkesin imzacı olabildiği beyan 59 farklı ülkeden binlerce insanın desteğini aldı. Karar neticesinde ilan edilen 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’nün dünyamızı daha temiz ve yaşanabilir hale getirmek için ortaya konan tüm çabaların bir nişanesi olduğuna inanıyorum. Dünyadaki ilham verici sıfır atık hikayelerini günyüzüne çıkarmak amacıyla Küresel Sıfır Atık Ödülleri tertip edilmesi için çalışmalarımıza başladık. Önümüzdeki 1 seneyi sıfır atık yılı ilan etmek için de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sıfır atık projesi ile edinilen kazanımları her düzeyde güçlendirmek amacıyla bir sıfır atık vakfı kuruldu. Vakıf, yerelde atıksız yaşam biçimini yerleştirmeyi, uluslararası boyutta da uygulamanın teşvikini sağlamayı hedefliyor" dedi.

"KÜRESEL BİR SIFIR ATIK FONU KURULMASI İÇİN GEREKLİ GİRİŞİMLERİ BAŞLATACAĞIZ"

İklim kriziyle mücadelede her fırsatta dile getirdiğim bir husus var. Bu sorunun ortaya çıkmasında payı olmamasına rağmen sonuçlarından orantısız etkilenen ülkeler ne yazık ki çoğunlukta. Şehirlerini ve yaşam biçimini sürdürülebilir bir şekilde dönüştürmek için yeterli tecrübesi ve finansmanı bulunmayan ülkeler üzerinde hepimizin sorumluluğu var. Herkes için sürdürülebilir kentsel gelecek inşa etmek için her şeyden önce adil bir finansman sistemi kurmak mecburiyetindeyiz. Bu düşünceyle sıfır atık danışma kurulu öncülüğünde uygulamayı hayata geçirmek isteyen ülkelere katkı sağlamak üzere küresel bir sıfır atık fonu kurulması için gerekli girişimleri başlatacağız. Danışma kurulumuzun 3 senelik görevi süresi boyunca atık yönetimi konusunda önemli çalışmalara imza atacağına yürekten inanıyorum. 26 Temmuz’da çevrimiçi tanışma buluşmasında gerçekleştirdiğimiz kurulun ilk resmi toplantısını yarın, 1 Kasım’da, İstanbul’da gerçekleştireceğizö ifadelerini kullandı.