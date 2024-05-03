Bakan Özhaseki, Malatya'da önemli mesajlar verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir dizi temaslarda bulunmak üzere 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma uğrattığı Malatya’ya geldi.

Malatya’da İl Koordinasyon Toplantısı’na katılan Bakan Özhaseki, deprem bölgesinde işlerin yolunda gittiğini söyledi.

“TÜRKİYE GENELİNDE 400 BİN CİVARINDA KONUTUN İNŞAATI BAŞLADI”

Bakan Mehmet Özhaseki, Türkiye genelinde 400 bin civarında kalıcı konutun inşaatının başladığını belirterek, “Burada işlerimiz çok şükür yolunda gidiyor. 1240 şantiyemizde 110 bin kişi çalışıyor. 400 bin civarında konut, 40 bin civarında da iş yeri olarak hak sahibimiz var. İlk etapta 76 bin kadar konutu teslim ettik. Haziran-Temmuz ayı itibarıyla her ay 10 bin, 15 bin, 20 bin civarında konutu teslim etmeye devam edeceğiz. Çalışmalarımız devam ediyor. 4.333 köyde evlerini çelik karkastan yapıyoruz. Malatya’mız açısından bakıldığı zaman da neredeyse hak sahipliğine yakın konutlara başladık.” dedi.

“MALATYA’MIZI ESKİ HALİNE DÖNDÜRMEK İÇİN UĞRAŞIYORUZ”

“Gelecek senenin ortalarına kadar konutunu alamamış tek bir vatandaşımız kalmasın istiyoruz.” diyen Bakan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Depremin üzerinden 15 ay geçti. Emin olun hükümetin birinci gündem maddesi bu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bize ilk sorduğu sorular ‘Hasar gören illerimizde durum nedir? Hayat normale dönüyor mu? İnşaatlar yolunda gidiyor mu?’ Her bir işi milim milim takip ediyor. Biz çok çalışıp, çok gayret edip, dirençli evler, iş yerleri yapmak, Malatya'mızı eski haline döndürmek için uğraşıyoruz. İnşallah bunu başaracağız. Buna gücümüz yeter.”