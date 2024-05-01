Bakan Özhaseki: “Tecrübelerimizi dost ülke Moğolistan ile paylaşmaya hazırız”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Moğolistan İnşaat ve Kentsel Kalkınma Bakanı Tserenpil Davaasuren’i ağırladı. Bakan Davaasuren, “Türkiye’deki inşaat sektörü altyapısı ve deprem sonrası izlediğiniz kalkınma politikanız gerçekten hayranlık verici. Bu tecrübelerinizi bizimle paylaşırsanız, uygulayacağımız projelerde bunlara yer vermek istiyoruz.” dedi.

Bakan Mehmet Özhaseki, “TOKİ’mizin deprem bölgesinde yapmış olduğu evlerden hiçbirisi yıkılmadı. Bu, işimizi ne kadar itinayla yaptığımızın ve teknolojiye ne kadar hakim olduğumuzun bir işareti. Güvenli şehirler oluşturabilmek adına ülkemiz büyük tecrübelere sahip. Bu tecrübeleri dost ülke Moğolistan ile paylaşmaya hazırız.” ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Moğolistan İnşaat ve Kentsel Kalkınma Bakanı Tserenpil Davaasuren ile beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Heyetler arası yapılan görüşmede; iki ülke arasında konut alanında iş birliğini geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla “Konut Alanında İş Birliği Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı” imzalandı. İmzalanan mutabakat zaptı ile Türkiye, TOKİ Başkanlığı’nın sosyal konut projeleri ve konut sektörünün geliştirilmesine yönelik tecrübelerini Moğolistan ile paylaşacak.

“DEPREM BÖLGESİNDE BU YIL YAPACAĞINIZ KONUT SAYISI MOĞOLİSTAN’IN TÜM İHTİYACI KADAR”

Moğolistan İnşaat ve Kentsel Kalkınma Bakanı Davaasuren, görüşmede Türkiye’nin şehircilik ve konut yapımı alanındaki tecrübelerinden yararlanmak istediklerini ifade etti. Türkiye’nin deprem bölgesinde bu yıl yapacağı konut sayısının Moğolistan’ın tüm ihtiyacı kadar olduğunu belirten Bakan Davaasuren, “Türkiye’deki inşaat sektörü altyapısı ve deprem sonrası izlediğiniz kalkınma politikanız gerçekten hayranlık verici. Sizin deprem sonrası yapacağınız konut sayısı, aslında Moğolistan’ın genel ihtiyacı olan konut sayısı. Sizler, deprem sonrasında yeni politikalar, projeler ve uygulamalar yaptınız. Bu tecrübelerinizi bizimle paylaşırsanız, biz de uygulayacağımız projelerde bunlara yer vermek istiyoruz.” diye konuştu.

“GÜVENLİ ŞEHİRLER OLUŞTURABİLMEK ADINA ÜLKEMİZ BÜYÜK TECRÜBELERE SAHİP”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlere vurgu yaparak, “TOKİ’mizin deprem bölgesinde yapmış olduğu evlerden hiçbirisi yıkılmadı. Bu, işimizi ne kadar itinayla yaptığımızın ve teknolojiye ne kadar hakim olduğumuzun bir işareti. Güvenli şehirler oluşturabilmek adına ülkemiz büyük tecrübelere sahip.” dedi. Ortak birtakım projelere de imza atılacağını kaydeden Bakan Özhaseki, “Özellikle dar gelirli ailelere yönelik sosyal konut projeleri hususunda tecrübeye sahibiz. Ayrıca, inşaat ve yapı denetim konusunda da dünyaya örnek oluyoruz. Kurumsal altyapının oluşması noktasında düşündüklerimizi ve birikimlerimizi dost ülkemiz Moğolistan ile paylaşmaya hazırız.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından iki Bakan, Türkiye ve Moğolistan arasında konut alanında iş birliğini geliştirmeyi ve güçlendirmeyi amaçlayan “Konut Alanında İş Birliği Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı”nı imzaladı.