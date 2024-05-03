Bakan Özhaseki: Biz bunların altından kalkacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren başlatılan çalışmaları yerinde incelemek üzere Malatya’ya geldi. İlk olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden Bakan Özhaseki, yerel seçimlerden başarıyla çıkan Başkan Sami Er’i tebrik etti.

“ŞİMDİ İŞ BAŞINDA KOŞTURMA ZAMANI”

Seçimlerin sona erdiğini, çalışma döneminin başladığını ifade eden Bakan Özhaseki, “Malatya'mızda da vatandaşlarımız tercihlerini hür bir şekilde kullandılar. Vatandaşlarımız, yine büyükşehirde; Battalgazi'de, Yeşilyurt'ta, merkezde ve birçok ilçemizde AK Partili belediye başkanı arkadaşlarımızın göreve devam etme hususunda iradelerini beyan ettiler. Şimdi iş başında koşturma dönemidir.” dedi.

“YABANCI MEVKİDAŞLARIMIZ BÖYLE BİR FELAKETİN ALTINDAN KENDİLERİNİN KALKAMAYACAĞINI İFADE ETTİLER”

Bakan Özhaseki, 6 Şubat depremlerinin ardından, bölgede inşa ve ihya çalışmalarına hız kazandırıldığını belirtti. İlk günden itibaren depremlerin izlerini silebilmek için 1240 şantiyede, 110 bin kişilik ekiple çalıştıklarını belirten Bakan Özhaseki, “Yurt dışından gelen bütün mevkidaşlarımız, böyle bir hasarın kendi ülkelerinde olması durumunda altından kalkamayacaklarını ve zorlanacaklarını hep ifade ettiler. Geçenlerde Japonların en üst grubu geldiğinde de kendi ülkelerindeki depremlerle kıyaslayıp sonra da, ‘evet büyük bir hasarın altından bu kadar hızlı bir şekilde kalkamazdık’ diye de ifade ettiler. Biz bunların altından kalkacağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın.” diye konuştu.

Malatya’da sürdürülen çalışmalar konusunda durumu değerlendireceklerini dile getiren Bakan Özhaseki, “Bugün Malatya'mızda özellikle kaç tane hak sahibimiz var, ne kadar konut yapmamız lazım, ne kadar iş yeri yapmamız lazım, biz şu anda kaçına başladık, inşaatlarımız ne durumda, bir açığımız var mı diye tek tek bunları gözden geçireceğiz. Yapmamız gerekenleri daha hızlı bir vaziyette aksiyon alıp yapmak için elimizden geleni yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki, açıklamasının ardından belediyede bir koordinasyon toplantısına katılarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

BAKAN ÖZHASEKİ, MALATYA MERKEZ ÇARŞI PROJESİNİ İNCELEDİ

Şehir merkezindeki Emlak Konut tarafından yapılan Malatya Merkez Çarşı Projesinde çalışmaları yerinde inceleyen Bakanı Mehmet Özhaseki, çarşı inşaatında yetkililerden bilgi aldı. Bakan Özhaseki, “Malatya Merkez Çarşı’nın yapımına hızla devam ediyoruz. Proje alanında incelemelerde bulunarak gelinen son durumu değerlendirdik. İnşallah yapımını en kısa sürede tamamlayarak iş yerlerini esnaflarımıza teslim edecek, Malatya’nın ticari ve sosyal hayatını yeniden canlandıracağız.” dedi.

Akpınar ile Turgut Temelli Caddeleri arasındaki alana Emlak Konut tarafından yapılan Malatya Merkez Çarşı Projesinde toplam 5 bin 262 işyeri ve 668 konut yer alacak. Konutların 350’si 2+1, 318’i ise 3+1 olarak projelendirildi.