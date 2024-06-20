Depozito İade Sistemi geliyor!

Sıfır Atık projesi kapsamında 2025 yılından itibaren hayata geçirilecek olan Depozito İade Sistemi'yle artık atıklarla ilgili yeni bir kazanım sağlanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen proje, sıfır atık hedefine ulaşmada en kritik dönemeçlerden biri olacak.

Cam, plastik ve metal ambalajlı su, kola, meyve suyu, bira türü içecekler için büfe, bakkal, marketlerde 25 kuruş depozito ödenecek.

Emlak Katılım Bankası’nın altyapısı üzerinden e-cüzdan açılarak, vatandaşın geri dönüşüme attığı her bir şişe için 25 kuruş eklenecek. Biriken paralar alışverişlerde kullanılabilecek.