DEM Parti, İstanbul eşbaşkan adaylarını açıkladı!
Yerel seçimlerde gözlerin çevrildiği DEM Parti'nin İBB eşbaşkan adayları belli oldu.
HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmayacağını açıklamıştı.
Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, en son yaptığı açıklamada İstanbul adaylarını 9 Şubat'ta açıklayacaklarını söylemişti.
Adaylar belli oldu
Yerel seçimlerde gözlerin çevrildiği İstanbul'da DEM Parti'nin İBB adayları belli oldu.
DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan adayları Adayı Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni oldu.
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