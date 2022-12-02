Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Sunak ile telefonda görüştü!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ticaret ve savunma sanayi başta olmak üzere Türkiye-İngiltere ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, iki NATO müttefiki olarak ilişkilerde sağduyu ve stratejik bakışın hakim olmaya devam edeceğine inandığını belirtti.

Bölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmede Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında müzakere zemininin süratle yeniden tesis edilmesinin tüm tarafların yararına olduğunu vurguladı, Kıbrıs meselesinin çözümü için de yeni ve somut adımlar atılmasının önemine işaret etti.