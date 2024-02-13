CHP, merakla beklenen Çankaya adayını açıkladı!

Cumhuriyet Halk Partisi, Çankaya Belediyesi adayını belirledi.

CHP'nin Çankaya Belediyesi için aday gösterdiği isim Hüseyin Can Güner oldu. Hüseyin Can Güner aynı zamanda Özgür Özel’in avukatı olarak da görev yapıyor.

Hüseyin Can Güner kimdir?

Hüseyin Can Güner 1993 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2015 yılında mezun oldu.

CHP'ye 2012 yılında kaydoldu. Çankaya İlçe Gençlik Kolunda çalışmalar yürüttü.

2013-2014 yıllarında Etimesgut Gençlik Kolu Başkanlığı görevinde bulundu. 2014-2016 yılları arasında Genel Merkez Yerel Yönetimler Komisyonunda yer aldı.

2018-2020 yılları arasında Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2020-2023 yılları arasında CHP’yi temsilen İlçe Seçim Kurulu üyeliğinde bulundu.

14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçimlerinde Ankara 1. Bölgeden Milletvekili adayı oldu.

Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği üyesi olduğu biliniyor.

İstanbul adayları da belirlendi

CHP İstanbul'da Ümraniye için Aykut Erdoğdu'yu, Kadıköy için Mesut Kösedağ'ı, Adalar için Ali Ercan Akpolat'ı, Kağıthane için Tonguç Çoban'ı, Avcılar için Utku Caner Çaykara'yı, Sarıyer için Oktay Aksu'yu, Bakırköy'de Ayşegül Ovalıoğlu'nu aday olarak gösterdi.